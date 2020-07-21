憧憬下周一「港版納指」登場，加上科網巨企螞蟻集團計劃A+H上市，恒指昨日終止「七連陰」後，全日勁升577點，大市成交1617億元。
北水流入進一步加快，由上日45.27億元，增至51.16億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
騰訊(00700)為今日北水淨入最多個股，全日有9.92億元淨買；美團(03690)也有9.56億元淨入；小米(01810)則有3.83億元淨買；舜宇(02382)則有1.67億元淨入；微盟(02013)也有220萬元淨買。
不過，中芯(00981)全日有2.6億元淨走；金山軟件(03888)也錄9687萬元淨沽；阿里健康(00241)有7073萬元淨沽；中興(00763)也有1899萬元淨沽。
今日創新高兼抽升近一成的港交所(00388)，全日有3.71億元淨買；安踏(02020)則有2.26億元淨入；傳分拆物管上市的融創(01918)，全日有1.13億元淨買；微創(00853)也有322萬元淨買。
另外，比亞迪(01211)有9598萬元淨入；天能(00819)則有1695萬元淨買。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、美團、小米、港交所、安踏、舜宇、融創、金山軟件及阿里健康。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、美團、小米、微創、微盟、比亞迪、中興、天能及中國動向。