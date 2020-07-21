港股直擊 即巿股評

隔晚美股納指破頂，加上本港恒生指數公司下周一推出恒生科技指數，新經濟股炒起，大市氣氛改善，推動恒指反彈逾500點。

恒指高開369點，即返20天線(約25292點)，開市後升幅曾縮至320點，見25378點全日低，之後走高，上午最多升481點，中午升471點，午後飆逾500點，突破10天線(約25555點)，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報25635點，升577點或2.3%，創7月13日以來收市新高。大市今日上升股份比例55%，下跌股份比例為45%。

國企指數報10445點，升150點或1.5%。

大市成交額1617.07億元。

即月期貨收市升592點，報25609，低水27點。

A股反覆高收，滬指升0.2%；深成指升0.65%。

美國道指期貨最新升173點，報26806。

藍籌股方面，港交所(00388)獲花旗睇好可受惠新的恒生科技指數之推出，港交所飆9.8%，收報380元創上市新高；滙控(00005)升2.5%；友邦(01299)升1.8%。相反，內銀股逆市跌，建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌1.2%；中行(03988)跌0.7%。

焦點板塊

科技股：恒指服務公司下周推出有「港版納指」之稱的恒生科技指數，成分股受追捧。騰訊(00700)飆7.9%；阿里(09988)飆7.3%；美團(03690)飆8.8%；小米(01810)升4.9%；阿里健康(00241)飆13.8%；平安好醫生(01833)升9.6%；金軟(03888)飆9.2%；京東(09618)升5.1%；網易(09999)升5.5%；金蝶(00268)創新高，收市飆14.4%；微盟(02013)飆升12.1%；網龍(00777)升6.2%；心動公司(02400)創新高，收市飆10.6%；舜宇(02382)升7.5%；瑞聲(02018)升6.1%；ASM(00522)升8.3%；華虹(01347)炒高14.1%；中芯(00981)升4.1%。不過，閱文(00772)盈警，逆市挫3%。

醫藥股：今日亦回勇，中國生物製藥(01177)創新高，收市升7%；復星醫藥(02196)除息，股價升6.6%；石四藥(02005)升7.2%。生物科技上市公司將納入恒生綜合指數之選股範疇，相關股造好，君實生物(01877)升4.8%；信達生物(01801)升4.4%；華領(02552)升6.3%：藥明生物(02269)升5.2%；藥明康德(02359)升6.6%；金斯瑞(01548)升4.6%。

金礦股：金價升穿每盎斯1820美元，創近9年高位，白銀價格亦創近4年高位。推動相關股造好，山東黃金(01787)升4.7%；招金(01818)升1.2%；紫金(02899)漲1.1%；SPDR金ETF(02840)升0.6%；中國黃金國際(02099)升半成。另外，中國白銀(00815)飆18.5%；旗下金貓銀貓(01815)乾飆16.1%。

紙業股：國內廢紙回收價格回調，紙業股借勢調整。玖龍紙業(02689)插10.5%；理文造紙(02314)吐6.7%；日前盈喜的陽光紙業(02002)再創逾一年高後回吐，收市跌3.4%。

焦點股份

ESR(01821)：今早市前錄4宗共2.14億股成交，每股作價17.9元，較昨日收市價折讓2.6%，涉資約38.2億元，股價今早曾升5.8%，收市升2.1%，成交額38.89億元。集團接獲通知，OMERS Administration Corporation收購額外約7%股份，持股增至約15.96%。

中國動向(03818)：午後落鑊，曾飆47.1%，見1.25元逾一年半高，收市升31.8%，成交額3.5億元。中國動向持有阿里巴巴美股及港股，並通過投資基金持有螞蟻金服19億人民幣。

長汽(02333)：收市急升7.8%，成交有6.19億元。獲瑞信將目標價由7元升至8元，續予「跑贏大市」評級。

正通汽車(01728)：午後突急墜，收市插10.7%。內地媒體指正通未能償還一筆約1億美元分期還款，是次逾期款項指的是2021年1月到期的3年期貸款的其中一期。

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