即巿股評 港股直擊

隔晚美國科技股表現強勁，蘋果公司創收市新高，加上英國牛津大學肺炎疫苗研發進度有突破，最快可以喺今年9月面世推出市場，令市場氣氛回復樂觀。雖然美國確診數字未見顯著回落，但疫苗研發進度理想，加上社會大眾開始接受跟病毒共存，估計疫情持續對股市影響將愈趨淡化。阿Man反而認為之後要更加關注中國與美國及歐洲各國嘅關係，尤其相互制裁對方企業措施；另一樣要注意嘅係南海局勢發展，可能更加左右市場發展。

美國科技股回勇，而恒指服務公司噚日宣布下周一推出恒生科技指數，今早科技股做火車頭，帶動港股向上，市場氣氛回復熾熱。恒指高開369點，成功收復20日線(約25286)，其後略為回吐至25378點重拾升勢，半日最多升481點，高見25539點，逼近10日線(約25544)。恒指中午報收25529點，升471點；國指升130點，報10426點，半日成交回升至904.58億元。

港版納指成立後，預期稍後將有基金公司推出科技指數相關ETF產品，代表日後呢批成份股會有多資金流入。而指數佔比最重頭五隻巨無霸，各佔指數8%，亦會係相關基金公司最集中掃貨嘅對象，AMTX今日顯著上升，半日升幅由5.8%至8.3%不等，而第五位嘅舜宇(02382)，半日亦抽升7.5%。其他成份股個別更錄得超過一成升幅。阿Man經常強調買股要買龍頭，呢30隻成份股，都係金睛火眼睇住隊頭嗰幾隻已足夠。

阿里(09988)旗下螞蟻集團計劃中港兩地同步上市，單喺港股呢邊集資額預計為100億美元，而中金(03908)將會成為中一個聯合保薦人，中金今日美中不足係見過20.4元高位回落。但股價噚日掂一掂廿日線即彈，中長線仍睇好。除咗螞蟻集團外，內地滴滴出行亦表示喺今年內上市，上市市值約800億美元，即集資額亦高達80億美元。港交所(00388)今年生意應該完全唔受疫情影響，加上科技指數推出有助拉高整體成交，呢鋪港交所仲唔肥到襪都着唔落。今手股價創379元新高，穿頂唔估頂，大行報告目標價普遍係400元樓上，一日走勢唔轉弱，都唔使急住落車。

而生物科技上市公司將納入恒生綜合指數之選股範疇，估計選股都係以市值秤先，之前阿Man推介過嘅一樣藥明孖寶，藥明生物(02269)漲5.9%；藥明康德(02359)升5.2%。上周提過買定等收紅股嘅中生製藥(01177)半日升9%，除淨前買貨紅股要等到下月3日先收到，不過呢兩日又唔多見有資格獲派紅股嘅股東沽出貨底。其實睇番中生現價PE不足50倍，相對同類生物科技藥股，閒閒地六七十倍PE，中生仍有不俗上升空間。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)