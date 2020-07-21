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【異動股】ESR升近6%後回順 市前涉逾38億元成交

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ESR(01821)今早市前錄4宗共2.14億股成交，每股作價17.9元，較昨日收市價折讓2.6%，涉資約38.2億元，股價今早曾升5.8%，高見19.44元，最新升2.2%報18.78元，成交達38.86億元。

ESR為亞太區最大物流地產平台，公司表示接獲通知，OMERS Administration Corporation向WP OCIM One LLC收購公司額外約7%股份，這將導致其持股量增至約15.96%。

WP OCIM One LLC仍然是公司的重要股東，其持股量約9.1%。

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