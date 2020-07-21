港股直擊 即巿股評

憧憬下周一「港版納指」登場，加上科網巨企螞蟻集團計劃A+H上市，恒指昨日終止「七連陰」後，今早大幅造好，半日飆近五百點，重上20天線(現處25286點)，惟仍受制十天線(現處25544點)。

受利好消息刺激，恒指大幅高開369點報25427，升幅曾略放緩至320點，低見25378點，之後買盤持續湧入，臨近午市推高至25539，升481點，但受制十天線，最終恒指半日收造25529，升471點或1.88%；國企指數中午收報10426，升130點或1.27%，半日成交904.58億元。

藍籌股大致造好，花旗指港版納指助拉高港股成交，港交所(00388)曾升9.5%，高見379元，創上市高，半日仍升9.5%，為表現最叻藍籌；滙控(00005)走高0.8%；友邦(01299)升1.5%；平保(02318)漲0.6%；吉利(00175)升2.5%；交行(03328)降1.1%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

科技股：恒指服務公司成立「港版納指」，成份股受追捧。騰訊(00700)飆6%；阿里(09988)抽高6.6%；美團(03690)炒高8.3%；小米(01810)揚5.8%；同系金軟(03888)漲4.8%；京東(09618)漲3.3%；網易(09999)揚5.7%；金蝶(00268)大升12.2%；微盟(02013)抽升12.6%；阿里健康(00241)急揚9%；網龍(00777)漲4.6%；心動公司(02400)勁升12.1%；舜宇(02382)揚7.5%；瑞聲(02018)漲4.9%；ASM(00522)抽高8%；華虹(01347)炒高11.2%；中芯(00981)也升4.8%。

生科股：生物科技上市公司將納入恒生綜合指數之選股範疇，相關重磅股炒上。君實生物(01877)揚5%；信達生物(01801)彈升6.4%；華領(02552)炒高6%：藥明生物(02269)漲5.9%；藥明康德(02359)升5.2%；金斯瑞(01548)升4.3%。藍籌的中生製藥(01177)飆9%；

紙業股：國內廢紙回收價格回調，紙業股借勢調整。玖龍紙業(02689)插10.6%；理文造紙(02314)急吐6.9%；日前盈喜的陽光紙業(02002)續創逾一年高後回吐，中午跌2.7%。

焦點股份

神州租車(00699)：復牌中午插8.5%。上汽(600104.SH)放棄收購，但獲北汽接手認購。

長汽(02333)：中午急升7.6%，成交有3.8億元。獲瑞信將目標價由7元升至8元，續予「跑贏大市」評級。

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