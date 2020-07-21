港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指熊(55687)出嚟，如果喺朝早有理無理衝入去嘅話，咁喺朝早恒指無啦啦向下插嗰下時就已經可以收工。不過，呢個咁千載萬逢嘅機會真係好容易會錯過，可以做嘅就唯有再等落去，直至喺朝早11點至12點呢段時間，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)回彈返上去超買，大拿拿成個鐘真係可以慢慢落場；唯一有機會會輸到嘅就係，當初初SlowSTC(14,3)上到超買時，如果比較早段時間就入咗隻(55687)嘅話，咁可能要捱一段時間，事關期後指數繼續上，而SlowSTC(14,3)就出咗「超買再超買」；Anyway，以嗰一個鐘頭計，(55687)高低位$0.053/$0.039，平均價就係$0.046。

去到噚日寫[下半part]時都仲未見到有靚位收割，正當有啲擔心做唔到Day trade要冒過夜風險時，喺下晝3點時恒指忽然下行得比較快，喺3點10分至3點40分恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)終於都落到嚴重超賣水平，按當時(55687)高低位$0.062/$0.058，平均價就係$0.06，一計之下平均賺幅都有三成。呢個賺幅，朝早嘅「超買再超買」同等到就嚟完場嘅耐性，條氣應該順晒。

依家9點42分，一早開晒機喺度等開市，恒指開市高開369點，報25427點，高位做過25518點，即係話首兩層熊證街貨25300至25399點，同25400至25499點全數收回，total有相當於623張期指。

噚日恒指服務公司話出一條新指數，叫恒生科技指數，類似港版納指咁啦，成份比重頭嗰堆全數今日高開，首四位比重最高嘅就係嗰四隻ATMX，當中三隻都已經見大裂口向上啪，仲升穿埋10天線，唯獨是美團點評(03690)走勢仲處於10天線($198.3)以下水平。

蓋此前美團下行時，20天線($188.71)能發揮出支持作用，假使資金要追ATMX的話，論走勢美團算是落後嗰隻，日線圖上SlowSTC(14,3)回到中軸位再見%K線升穿%D線(強勢股肯回到落中軸都算比面啦)，美團牛(56711)，收回價188元，低於20天線，同現價有4.5%差距，市場上第二高槓桿牛證，仍以Day trade為主，希望今日會見到美團5分鐘圖上SlowSTC(14,3)出現超賣呢個入場位啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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