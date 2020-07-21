港股直擊 即巿股評

隔晚美國科技股表現強勁，納指創收市新高，升幅達2.5%。港股今早高開1.5%，科技股領漲。

恒指高開369點，報25427，升幅縮至320點，低見25378點，之後重拾升勢，暫時見最多升460點，高見25518點，一舉重上20天線(約25283)，逼近上方的10天線(25538點)。截至9時49分，恒指升417點，報25475。

國企指數升134點，報10429。

內地股市昨日急彈，今早靠穩，上證指數現報3324，升10點或0.32%。

恒生指數公司下周一推出恒生科技指數，新指數追蹤經篩選後最大30間於港上市科技企業，相關成分股普遍造好。

新指數的五大比重股份為阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)和舜宇光學(02382)，最新分別升5.6%、4.7%、3.2%、5.3%及6%。舜宇暫為最大升幅藍籌。

憧憬「港版納指」刺激大市交投，港交所(00388)最新升5.2%。

中芯(00981)亦獲納入恒生科技指數，最新升近9%；阿里健康(00241)升6.8%；微盟(02013)升一成；金蝶(00268)升一成；華虹半導體(01347)飆近一成三；ASM(00522)升近9%。

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