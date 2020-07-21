港股直擊 即巿股評

本港下周一推出被喻為「港版納指」的恒生科技指數，留意今日相關成分股表現，港股ADR預示今早恒指高開逾兩百點。

隔晚美股收市全線上升，全球新冠病毒疫情仍然嚴峻，同時關注美國新一輪刺激經濟方案。另一方面，治療新冠病毒疫苗研發有進展，對美股有一定支持。道指一度最多跌167點，收報26680點，微升8點，結束兩連跌。科技股表現強勁帶動下，納斯達克指數創收市新高，收報10767點，升263點或2.51%。標普500指數收報3251點，升27點或0.84%。亞馬遜及微軟貢獻較大，亞馬遜升7.9%；微軟升4.3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報36.64元，較本港收市高0.04元；騰訊(00700)ADR收報534.88元，高12.38元或2.4%%；國壽(02628)ADR收報19.6元，高0.08元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報8.57元，高0.02元；中石油(00857)ADR收報2.67元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報3.32元，高0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報53.58元，低0.17元；聯通(00762)ADR收報4.51元，高0.02元；中電信(00728)ADR收報2.25元，無升跌。

恒生指數公司公布，下周一推出恒生科技指數，新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業。其中，新指數成份股比重最大五隻股份為阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、美團(03690)、小米(01810)和舜宇光學(02382)，以上五隻股份成份股比重分別佔8%以上，隨後為中芯(00981)、阿里健康(00241)、京東(09618)、金蝶(00268)、平安好醫生(01833)、瑞聲科技(02018)、聯想集團(00992)、金山軟件(03888)、ASM太平洋(00522)、閱文(00772)、網易(09999)、中興通訊(00763)、眾安在線(06060)、微盟(02013)、比亞迪電子(00285)、同程藝龍(00780)、新東方在線(01797)、華虹半導體(01347)、貓眼娛樂(01896)、鴻騰科技(06088)、心動公司(02400)、恒騰網絡(00136)、丘鈦科技(01478)、網龍(00777)及易鑫(02858)。恒生科技指數的成分股每季進行一次檢討，而且設有快速納入機制，容許新上市的大型科技企業更加適時地被納入指數。

另外，恒生指數公司宣布，生物科技上市公司將被納入恒生綜合指數之選股範疇，新措施將從截至6月30日指數季度檢討開始實施。

支付寶母公司螞蟻集團宣布，計劃在港交所(00388)主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市。

ADR港股比例指數報25266，較周一恒指收市高209點或0.83%。「黑期」升逾250點在25280點附近。

焦點股份

閱文預料，截至今年6月底止，上半年由盈轉虧；去年同期盈利3.93億元人民幣。

神州租車(00699)公布，井岡山北汽向其股東神州優車及Amber Gem收購逾6.13億股，涉資逾19億元，佔公司已發行股本總額約28.91%。股份今早復牌。

藥明康德(02359)公布業績快報，截至6月底止中期股東應佔淨利潤17.17億元(人民幣．下同)，按年增長62.49%。

思摩爾國際(06969)預料截至6月底止中期溢利及全面收益按年下跌約89.1%至94%。基於經調整純利，期內錄得利潤約12.86億元(人民幣．下同)至13.31億元，而2019年同期利潤約9.31億元，增長幅度約38.1%至42.9%。