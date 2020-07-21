即巿股評 港股直擊

美國新冠肺炎確診病例上周屢創單日新高，美股三大指數各自發展，標普500指數和道指全星期分別漲1.25%及2.29%，納指則下跌1.08%。

在3月全球疫情大爆發後，代表新經濟的納指是唯一仍能多次破頂的美股指數，上周輕微回吐只屬健康調整。道指則明顯跑輸，迄今尚未出現長線黃金交叉(50天線升穿200天線)，算是與疫魔並肩而行的這隻美牛一個小小「瑕疵」。

本欄早前引述聯儲局公布的6月9日至10日議息會議紀錄指出，新近發行年期較長(longer maturity on-the-run)的國債及所有年期舊債(off-the-run of all tenors)的流動性都比疫情爆發前稍低，一方面顯示美國國債有點供不應求，另一方面也可能是局方連續數月透過QE大量放水，金融市場流動性差不多飽和，除了部分較低評級的借款人(borrowers)和小型企業，很多商業機構已放慢發債。

值得注意的是，聯儲局資產負債表規模經過一連4個星期呈輕微收縮後，截至7月14日又回升到6.958萬億美元，按周增加約379億美元。結合美股三大指數個別發展的表現，一定程度顯示華爾街或已充分地反映了QE效應。

如果QE對華爾街的刺激作用減輕，要培育這隻美牛健康成長，聯儲局須出動其他工具，兩位前主席貝南奇(Ben Bernanke)和耶倫(Janet Yellen)上周五出席國會聽證會發表的聯合聲明就建議，局方宜引入控制孳息曲線機制，為國債孳息設定上限。

貝南奇與耶倫都讚揚聯邦政府的財政措施抗疫救經濟相當有效，且特別提到薪酬保障計劃(Paycheck Protection Program, PPP)使不少企業免於倒閉，亦為工人及其家庭提供生活幫助，但他們警告，若任由PPP等紓困措施在7月底到期後終止，將引發美國經濟一場災難。聯合聲明呼籲國會推出更多促進經濟的舉措，首先是支持醫療系統建立全面防疫抗疫計劃，如要令經濟恢復增長，改善公眾健康屬重中之重。

目前美國疫情不但遠未受控，甚至已經失控，估計特朗普政府也「樂意」促成國會延續失業保障等社會福利計劃，在QE刺激股市效應漸減下，相信白宮將接力撐經濟。

回到港股，周一恒指低開70點，早段急插至24766點才反彈，一度倒升見25222點，收報25057點，微跌31點。

附【圖】所見，恒指昨天再現陽燭，EJFQ顯示弱勢股沽壓的弱勢股指數，於恒指「七連陰」形態期間(7月9日至17日，以收市計累瀉1121點)，僅從2.2%彈升至6%，顯然恒指近日下跌，並不是大市沽壓暴增所致，預計後市短線在24900點至25400點的成交量密集區會有支持。

信報投資研究部

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