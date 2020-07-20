港股直擊 即巿股評

擔心本港新冠肺炎疫情擴散，港股曾挫逾三百點，但內地股市急升，港股曾拗腰倒升過百點，最終仍要回落，恒指收造25057，跌31點或0.12%；國指收造10295，升91點或0.9%，大市成交有1356.17億元。

北水流入加快，由上周五的18.7億元，增至今日45.27億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

最多北水淨入個股為小米(01810)，全日有6.02億元淨買；美團(03690)也有3.86億元淨入；騰訊(00700)有1.73億元淨入；微盟(02013)也有3868萬元淨買。

不過，半導體股中芯(00981)和華虹(01347)，全日分別有10.03和1.45億元淨沽；中芯更是北水最多淨走個股，金山軟件(03888)也有1.76億元淨沽。

平保(02318)有4.98億元淨買；新華保險(01336)也有1.67億元淨買，融創(01918)則有3.56億元；安踏(02020)有2.66億元淨入；中糧肉食(01610)也有1.04億元淨入。

另外，中國建材(03323)有3631萬元淨沽；微創(00853)則有2634萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、小米、平保、安踏、美團、融創、華虹、金軟及中建材。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、美團、小米、中建材、融創、融創、新華保險、中糧肉食及微盟。