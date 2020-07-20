 
熱門：

今日 18:07 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入增至45.3億 買小米平保 沽半導體股

放大圖片

擔心本港新冠肺炎疫情擴散，港股曾挫逾三百點，但內地股市急升，港股曾拗腰倒升過百點，最終仍要回落，恒指收造25057，跌31點或0.12%；國指收造10295，升91點或0.9%，大市成交有1356.17億元。

北水流入加快，由上周五的18.7億元，增至今日45.27億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

最多北水淨入個股為小米(01810)，全日有6.02億元淨買；美團(03690)也有3.86億元淨入；騰訊(00700)有1.73億元淨入；微盟(02013)也有3868萬元淨買。

不過，半導體股中芯(00981)和華虹(01347)，全日分別有10.03和1.45億元淨沽；中芯更是北水最多淨走個股，金山軟件(03888)也有1.76億元淨沽。

平保(02318)有4.98億元淨買；新華保險(01336)也有1.67億元淨買，融創(01918)則有3.56億元；安踏(02020)有2.66億元淨入；中糧肉食(01610)也有1.04億元淨入。

另外，中國建材(03323)有3631萬元淨沽；微創(00853)則有2634萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、小米、平保、安踏、美團、融創、華虹、金軟及中建材。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、美團、小米、中建材、融創、融創、新華保險、中糧肉食及微盟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads