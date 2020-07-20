港股直擊 即巿股評

美股標普連升三周，但實屬拉牛上樹，由三周前(6月28至7月4日)全周升4%，放慢到之後兩周1.76%和1.25%，因聯儲局連續四周縮表，規模由最高峰最高的7.17萬億美元，縮至最低見6.92萬億美元，上周終於再度擴表，向市場放水378.88億美元，令聯儲局資產負債擴至6.96萬億美元(圖一)，實屬好消息。

納指表現比標指曳，上周下滑1.1%，部分原因是Netflix業績展望較預期弱及鎖定利潤所致，本周要留意晶片股德州儀器及亞馬遜季績放榜，足以影響科技股表現。

銀價勢勁揸實銀礦股

黃金與白銀截至上周已連升六周，金價暫時在1810美元上落，銀價暫時仍受制19.64美元，但一眾白銀礦股已率先開車，全球第四大銀礦公司赫克拉礦業Hecla Mining(HL)，上周累飆13.7%；Coeur Mining(CDE)也飆10.9%。

連同其他黃金與白銀礦業股帶動下，筆者美股模擬倉按周升5.3%，本年暫飆58%，由於銀價勢頭強勁，故暫時無意作任何變動，除非突然爆股災，推冧黃金及白銀價格急墜。

至於港股模擬倉中，筆者在疫情前已重新撈回黑馬股港視(01137)，今日股價爆升因為又是生意太旺，要調升免運費訂單金額，當然今日升勢過急，不排除會有調整，一旦重拾升軌踢穿7.3元，升上9蚊絶不出奇。

筆者在7月6日曾於《大市通勝》節目中曾表示，內地券商股當刻普遍急升，RSI普遍已達超買區，大幅回調在所難免，最終近期多隻券商股亦見回落。之不過，券商股估值唔過份，回調絶對值得低吸，現時機會正正在眼前。

中信建投前身屬中信系

突然睇好內地券商股，原因有三，首先內地科創板炒到㷫烚烚，作為保薦人將可分一杯羹，其次內地滬深兩市成交旺，尤其好耐都無試過兩市成交合共過萬億元人仔，最後是炒合併概念，連中國證監會也發文，鼓勵券商併購重組。

咁多間券商應該點揀，筆者認為首選喺中信建投(06066)，原因是之前已傳過中信証券(06030)食咗中信建投，但之後又否認咗，正所謂空穴來風未必無因，況且繼信証後，中信建投(表一)是第二多幫企業在A股上市做保薦，中信建投前身亦喺中信系券商，重投中信系邏輯上亦好合理。

策略方面，建議最好挨近20天即10.7元買入，博升穿之前13.74元高位，目標暫睇14.5元，一旦跌穿十元，便決心止蝕。

作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

（編者按：信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行：活用全方位價值趨勢信號》現已發售）

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