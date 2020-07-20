港股直擊 即巿股評

本港上日確診新冠病毒個案破百，創單日新高。港股上周挫逾600點後，今早曾挫逾300點，之後在A股帶動下喘穩，終止日線圖連續七日呈陰燭(收低於開市位)的走勢。

恒指低開69點，甫開倒升80點，惟開市後掉頭倒跌，曾挫323點，見24766點逾兩周低，之後在A股反彈帶動下拗腰，倒升最多132點，見25222點全日高，仍受制20天線(約25234)，中午升88點，午後復走軟，曾挫過百點，於兩萬五水平爭持。恒指最終收報25057點，跌31點或0.1%。大市今日上升股份比例57%，下跌股份比例43%。

國企指數報10295點，升91點或0.9%。

大市成交額1356.18億元。

滬指收市大彈3.11%；深成指升2.55%。

美國道指期貨最新升4點，報26524。

本地藍籌股拖低大市，滙控(00005)跌0.9%；友邦(01299)跌0.3%，連跌第八日；九倉置業(01997)跌5.9%；領展(00823)跌1.1%；新地(00016)跌1.3%；港交所(00388)跌0.2%。相反，工行(01398)升0.2%；神華(01088)升2.7%。

焦點板塊

基建股：《新華社》報道，國家主席習近平主持政治局常委會議，強調把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。建材及重型裝備股落鑊，中建材(03323)飆13.9%；海螺水泥(00914)升7.9%；西部水泥(02233)飆10.3%；金隅(02009)升8.7%；華潤水泥(01313)升6.8%；聯塑(02128)創新高，收市升5.8%。另外，中國重汽(03808)創新高，收市升7.8%；龍工(03339)升9.1%；中聯重科(01157)創逾七年高，收市飆10.1%；三一國際(00631)升4.2%。主要鐵路基建股亦造好，中交建(01800)升3.9%；中鐵(00390)升2.9%；中鐵建(01186)升4.5%；中車(01766)升3.9%。

中資金融股：國內放鬆保險公司投資股票的比例，大中型內險公司投資權益類資產比例上限，由原來的30%上升到35%。內險跑出，平保(02318)升1.7%；國壽(02628)飆8.3%；新華保險(01336)飆10.8%；太平(00966)升5.2%；太保(02601)升3.9%。另外中國證監會發文，鼓勵券商基金併購重組，消息刺激券商股炒上。招商證券(06099)升6.7%；光大證券(06178)升4.6%；中國銀河(06881)升5.5%；中信建投(06066)升6.8%；東方證券(03958)升4.8%；中信証券(06030)升6.9%；廣發(01776)升5.1%；華泰(06886)升5.5%；海通證券(06837)升4.5%；中金(03908)升7.9%；國泰君安(02611)升3.8%。

內房股：另一跑出板塊，融創中國(01918)升5.3%；碧桂園(02007)升2.6%；佳兆業(01638)飆8%；綠城中國(03900)升5.4%；時代中國(01233)升5.3%；美的置業(03990)升4.9%；旭輝(00884)升4.8%；龍光(03380)升4.6%；中梁(02772)升4.3%。

科技股：恒指公司今日發布一項科技指數詳情，市場料與「港版納指」有關，科技股個別走，騰訊(00700)和阿里(09988)升約0.3%；美團(03690)跌1.4%；小米(01810)升2.1%；中芯(00981)反覆跌2.8%；移卡(09923)飆18.9%；心動公司(02400)升6.1%；赤子城(09911)升半成。

濠賭股：澳門統計暨普查局資料顯示，上半年入境澳門旅客共326.89萬人次，按年減少83.9%。濠賭股跑輸，金沙中國(01928)跌2.5%；銀娛(00027)挫3.9%；永利(01128)跌2.7%；澳博(00880)跌1.8%；美高梅中國(02282)跌1.9%。

焦點股份

比亞迪(01211)：早前獲多家大行升目標，股價急彈12.2%；旗下比亞迪電子(00285)升5.1%。

陽光紙業(02002)：收市飆33.6%。集團盈喜，料截至6月底止股東應佔綜合溢利淨額，將較於2019年同期錄得不少於70%的增幅。

香港電視(01137)：疫情刺激網購消費，旗下HKTVmall上周上調免運費訂單金額至800元，股價炒高14.4%。同業CEC國際(00759)飆16.1%。

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