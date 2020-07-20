午後曾復挫過百點，於兩萬五水平爭持。截至下午約3時37分，恒指報25002點，跌86點或0.4%，大市成交額1215.66億元。
國企指數報10281點，升77點或0.8%。
滬指收市大彈3.11%；深成指升2.55%。
本地股拖低大市，九置(01997)挫5.9%，為跌幅最大藍籌。友邦(01299)跌0.8%，暫見八連跌。
濠賭股亦受壓，金沙中國(01928)跌2.5%；銀娛(00027)挫4.1%。
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滬指收市大彈3.11%；深成指升2.55%。
本地股拖低大市，九置(01997)挫5.9%，為跌幅最大藍籌。友邦(01299)跌0.8%，暫見八連跌。
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