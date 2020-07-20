即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普延至上周二（14日，本港時間15日）才簽署經國會參眾兩院於6月25日及7月1日通過的《香港自治法案》（The Hong Kong Autonomy Act），以回應中國在港實施《港區國安法》，侵侵同日亦簽署行政命令，終止香港的特殊待遇地位。侵侵在白宮玫瑰園的記者會宣布，香港將與中國內地受到相同待遇，不再享有特殊權利，沒有特殊經濟待遇，不再獲出口敏感技術。

《香港自治法案》經總統簽署生效後，國務卿須於90日內向國會提交報告，列舉協助中國政府違反《中英聯合聲明》或《基本法》的海外個人或實體；財政部長亦須列舉與制裁對象有大量資金往來的外國金融機構。總統可因應報告，凍結制裁對象在美國的資產，拒絕發簽證或禁止入境美國。

中國外交部發言人華春瑩指斥美方威脅對中方實施制裁，是嚴重違反國際法和國際關係基本準則，對香港事務和中國內政的粗暴干涉。華春瑩聲言「為維護自身利益，中方將作出必要反應，對美方相關人員和實體實施制裁。」但彭博報道，華府內部原已列出制裁名單，包括特首林鄭月娥、警務處長鄧炳強，以及中國國務院副總理韓正等的中方官員，但侵侵在最後一刻叫停制裁行動，為免中美關係更趨緊張；路透則引述白宮國家安全委員會發言人John Ullyot表示，總統絕不會排除制裁中國或香港官員。

雖然路透的消息有名有姓，但侵侵提到《港區國安法》時只是輕輕帶過，更多的是講他對中國取得的商貿方面的政績，諸如實施歷史性的關稅，以無人可望其項背的強硬立場對付中國盜取知識產權，甚至宣稱大部分是他親自說服很多國家停止採用華為，把國務卿蓬佩奧「周遊列國」游說盟友的功勞據為己有。侵侵似乎是借機會為11月的大選爭分，多過為港人「爭取」自由。

無論如何，本欄一直期待的侵侵正式簽署《香港自治法案》以及回應《港區國安法》終於有結果，上周四（16日）的恒指亦應聲跌了511點或2%，翌日反彈118點至25089水平收市，全周仍錄得638點或2.47%跌幅。

EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數，過去一周跌了17.5個百分點至63.3%，反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，同期則上升3.5個百分點至6%，強指弱指的表現，進一步印證7月15日「搏拳實錄」所講的恒指上周初期反覆偏軟，主要是短線「醒目錢」趁高獲利回吐加上受困半年的蟹貨鬆綁造成，整體大市沽壓其實並不大。

隨着侵侵簽署《香港自治法案》和撤銷本港特殊待遇地位的行政命令，影響港股的不明朗因素從而解除。10天線高於50天線股份比率的平滑中線市寬，上周五微跌0.3個百分點至57%，仍高於50%的強弱分界，而恒指則返回1個標準差計算的TrendWatch下降通道，技術超買已經「解決」，老徐上周五於是沽出25200點的即月put，收了414點期權金，博恒指下半個月先低（回調整固）後高。

老徐