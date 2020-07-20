即巿股評 港股直擊

美股上周五個別發展，呢個星期是吉是凶要睇本周公布業績嘅美企表現如何，至於美國疫情發展，似乎已逐漸淡化，反正疫情喺美國而爆咗幾個月，由當初透過停止經濟活動減低疫情擴散，再以直昇機派錢方式阻止經濟急速下滑；至重啟經濟活動，刺激經濟數據谷底急彈；再因為缺乏社交距離引發新一波疫情，美國各州份已決定唔再畀經濟停擺多一次，只係加強防疫措施，任由確診數字回升…….市場關注嘅已經唔再係有幾多新增確診個案，而係疫苗研發進度，憧憬疫病可以盡快生產使用。而美國有意加碼向市場放水進一步刺激經濟，新一輪刺激方案，或有機會成為美股下一浪升市嘅催化劑。

至於香港呢邊上星期跌逾600點後，今早一度再跌逾300點，而對上幾日新增確診個案連日增加創新高，十足十破頂股，穿頂唔估頂，未知幾時可以由高位回落。不過A股經過上周調整後，健康牛又回復健康，上證指數回升2.6%。港股先跌後回升，25000關失而復得。恒指低開69點後曾倒升80點，開市無耐又腳軟，早段一度跌323點，見24766點兩周低位。其後喺A股反彈帶動下拗腰回升，半日最多升132點，見25222點半日高位，但仍受制20日線(25234點)，中午恒指報收25177點，升88點；國指報收10354點，升150點。

內地傳聞有意放寛內險企業投資股市額度，呢個消息甚為配合阿爺默許A股回升培植健康牛，內險股今日表現不俗，而國壽(02628)半日升7.8%；平保(02318)則升2.8%，不過國壽逼近20元又遇阻力，無貨現水平追唔過。而表現最差嘅藍籌股係本地地產股，之前阿Man講過，本地地產股即使反彈亦唔升得去邊，主要係實體經濟疲弱影響租金收入，而新經濟股已全面取代地產股喺投資者心目中嘅地位。即使本地地產股估值存在巨大折讓，但8月恒指服務公司再度檢度恒指成份股，如無意外將加入更多中資新經濟巨企，引發恒指成份股換血，部份本地地產股或被踢出藍籌，長氣都再講一句，本地地產股仍未宜沾手。

《新華社》報道，國家主席習近平主持政治局常委會議，強調把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。建材及重型裝備股落鑊。板塊內股份閒閒地升超過4%，更有個別股份升逾一成。不過呢個板塊炒作能否持續，阿Man有啲保留。

反而上周因為A股急挫而跌到一仆一碌的內地券商股，今日因為中國證監會發文，鼓勵券商基金併購重組，消息刺激券商股回升。阿Man仍然最為睇好中金(03908)及中信証券(06030)，捱得過上周四急跌，之後都要緊貼內地股市發展。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)