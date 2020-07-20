港股直擊 即巿股評

本港上日確診新冠病毒個案破百，創單日新高。港股上周挫逾600點後，今早曾挫逾300點，之後在A股帶動下反覆回穩。

恒指低開69點，甫開倒升80點，惟開市後掉頭倒跌，曾挫323點，見24766點逾兩周低，之後在A股反彈帶動下拗腰，倒升最多132點，見25222點半日高，仍受制20天線(約25234)。恒指中午收報25177點，升88點或0.4%，大市成交額762.29億元。

國企指數報10354點，升150點或1.5%。

滬指半日反彈2.62%；深成指升1.74%。

藍籌金融股領領漲，平保(02318)升2.8%；國壽(02628)飆7.8%；港交所(00388)升0.8%；建行(00939)升0.5%。本地藍籌受壓，滙控(00005)跌0.4%；友邦(01299)跌0.2%；九置(01997)跌3.7%；領展(00823)跌1.6%；新地(00016)跌1.5%。

焦點板塊

基建股：《新華社》報道，國家主席習近平主持政治局常委會議，強調把重大工程建設、重要基礎設施補短板、城市內澇治理、加強防災備災體系和能力建設等納入「十四五」規劃中統籌考慮。建材及重型裝備股落鑊，中建材(03323)飆13.2%；海螺水泥(00914)升9%；西部水泥(02233)飆15.4%；金隅(02009)升6.2%；華潤水泥(01313)升9.2%；聯塑(02128)創新高，半日升7.2%。另外，中國重汽(03808)創新高，半日飆10.1%；龍工(03339)升8%；中聯重科(01157)創逾七年高，半日飆9.4%；三一國際(00631)升4.5%。主要鐵路基建股亦造好，中交建(01800)升4.8%；中鐵(00390)升3.9%；中鐵建(01186)升半成；中車(01766)升5.4%。

券商股：中國證監會發文，鼓勵券商基金併購重組，消息刺激券商股炒上。招商證券(06099)飆10.5%；光大證券(06178)炒高10.1%；中國銀河(06881)升7.9%；中信建投(06066)升7.2%；東方證券(03958)升7.5%；中信証券(06030)飆8.8%；廣發(01776)升6.7%；華泰(06886)升5.9%；海通證券(06837)升6.8%；中金(03908)升半成；國泰君安(02611)升5.1%。

科技股：恒指公司今日發布一項科技指數詳情，市場料與「港版納指」有關，科技股個別走，騰訊(00700)升1%；阿里(09988)升1.2%；美團(03690)跌2.2%；小米(01810)升1.5%；中芯(00981)挫7.4%；移卡(09923)飆6.1%；比亞迪電子(00285)升4.4%。

焦點股份

陽光紙業(02002)：半日飆32.7%。集團盈喜，料截至6月底止股東應佔綜合溢利淨額，將較於2019年同期錄得不少於70%的增幅。

香港電視(01137)：疫情刺激網購消費，旗下HKTVmall上周上調免運費訂單金額至800元，股價半日炒高12.4%。

新城悅(01755)：今日創新高後，半日倒跌1%。集團發盈喜，預計截至今年6月底止中期歸屬公司權益持有人的合併淨利潤按年增長至少50%。

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