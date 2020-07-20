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今日 10:15 港股直擊 即巿股評

恒指曾挫323點 科技股有沽壓

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本港首次出現單日破百新冠確診個案，影響大市氣氛。港股上周挫逾六百點後，今早曾挫逾三百點，創7月2日以來新低。

恒指低開69點，報25019，甫開曾倒升80點，高見25170，惟再度受制20天線(約25234)，大市掉頭向下，恒指曾挫323點，低見24766。截至10時正，恒指挫275點，報24813。

國企指數跌62點，報10141。

內地股市初段向好，上證指數曾升近1%，現報3229，升15點或0.49%。

恒指公司今日將公布一項科技指數詳情，惟科技股今早普遍向下。騰訊(00700)挫1.3%，報514元；美團(03690)高開0.6%，報192.3元，最新倒跌3.5%，報184.4元；小米(01810)及阿里(09988)亦偏軟。中芯(00981)急跌9%。

港交所(00388)高開0.8%，報349.6元，最新則倒跌1%，報343.4元。

內險股逆市靠穩，國壽(02628)升逾1%，暫為表現最好藍籌；平保(02318)升0.2%。

中資券商股造好，中信証券(06030)及中信建投証券(06066)曾升逾3%，最新升逾1%。

吉利(00175)挫逾4%，暫為表現最差藍籌。

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