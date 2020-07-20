港股直擊 即巿股評

依家9點15分，正常就應該喺巴士上，往公司方向出發，不過上個星期爆新冠肺炎咁嚴重，噚日仲話一日有過百宗，創單日新高。本身公司都已經分咗AB team咁返工，噚晚已經轉為極度不建議同事返工，於是又再次Home office，希望只係今個星期啦，我諗都無人希望呢個病會一直纏繞落去掛。

9點21分，恒指報出開市價25019點，跌69點，日線圖上繼續處於20天線/保歷加通道中軸(25241點)以下水平。

至於牛熊證街貨圖方面，熊證今日再有新新增街貨層，最貼價層下移至25300至25399點，呢度有相當於131張期指。重貨區就要上到去26800至26899點，實在太遠啦，拉返近少少見25700至25799點，即第五貼價層有相當於548張期指，呢個位算叫做相對地多街貨又近。

而牛證就喺24900至24999點呢度見到有相當於309張期指。按恒指開市呢口價計，向下走幾乎係不二之選咁滯。重貨區喺24500至24599點，屬第五貼價牛證層，呢度有相當於869張期指。近少少嘅話，其實喺24700至24799點呢度都有成647張期指，係最多新增街貨層，同開市價只係爭300零點，分分鐘一步到位。

上個星期有講過要望實條10周線(24537點)，萬一24700至24799點呢一層無咗嘅話，再殺落去重貨區24500至24599點，咁就真係連條10周線都保唔住啦。

依家9點31分，恒指正式開市，恒指將跌幅火速收窄，仲倒升63點，做緊25152點。拆3分鐘圖見恒指SlowSTC(14,3)彈咗上去(開市都未夠5分鐘，又點睇得到5分鐘圖呢)；蓋目前20天線/保歷加通道中軸仍為恒指阻力，日線圖同周線圖技術指標仍偏淡，恒指熊(55687)，收回價25500點，同現價有逾400點差距，換股比率雖然12000，但槓桿逾44倍，Day trade嚟講應該有唔錯嘅爆發力，吼恒指5分鐘圖見超買時方進場。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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