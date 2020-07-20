港股直擊 即巿股評

中芯(00981)上周四急插兩成半，周五反彈過後，今早再度下挫，一度低見26.25元，插9.5%，新造26.95元，仍瀉7.1%，成交金額17.6億元。

其A股(688981.SH)今早也捱沽，一度瀉7.7%，低見71.11元人民幣，新造72.12元人民幣，跌6.4%，成交金額51.4億元人民幣。

至於華虹(01347)現升2.2%；上海復旦(01385)下滑0.9%；ASM(00522)也跌2.2%。

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