港股直擊 即巿股評

港股上周挫逾六百點，市場憂慮疫情影響經濟，料恒指今早續在25000點樓上爭持，市場關注恒指公司公布「港版納指」的詳情。

美股上周五個別發展，房屋建築活動活躍，但消費情緒疲弱，反映美國經濟前景不明朗， 新冠病毒個案持續上升，威脅到經濟復甦步伐，但市場預期國會即將有更多援助方案，對股市有利好作用。道指收報26671點，跌62點或0.2%；納指收報10503點，升29點或0.3%。標普500指數收報3224點，升9點或0.3%。全個星期計，道指升2.3%；標指升1.3%；納指跌1.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報36.61元，較本港收市低0.34元；騰訊(00700)ADR收報523.82元，高2.82元；國壽(02628)ADR收報18.2元，高0.18元。「三桶油」持平，中海油(00883)ADR收報8.61元，無升跌；中石油(00857)ADR收報2.65元，無升跌；中石化(00386)ADR收報3.3元，高0.01元；至於電訊股，中移動(00941)ADR收報54.34元，高0.19元；聯通(00762)ADR收報4.54元，高0.01元；中電信(00728)ADR收報2.28元，無升跌。

恒指上周五收報25089點，升118點或0.5%。「黑期」今早最新升約80點在報25180點附近。

恒指公司早前透露，短期內推出科技及創新指數，被視為「港股納指」。恒指公司上周五通告，會於今日發布一項科技指數詳情，市場料與上述「港版納指」有關，相信會提及選股機制，以及成分股安排。

本港昨日新增新冠病例108宗，創單日新高；本港今日將公布6月失業率，市場預計升至6.3%，前值為5.9%。

今天將迎來中國貸款市場報價利率(LPR)調整窗口，預計維持不變。

焦點股份

利福國際(01212)發盈警，預期上半年由盈轉虧，虧損約2.8億元，對比去年同期盈利12.86億元。

陽光紙業(02002)發盈喜，預期中期綜合溢利淨額，按年錄得不少於七成的增長， 主要因為購買原材料成本減少，毛利及毛利率大幅增加。

思捷環球(00330)，據聯交所權益披露資料，維他奶(00345)羅氏家族後人羅琪茵， 再度增持思捷股份，持股量增加至18.8%。

味千中國(00538)截至6月底止第二季度，中國業務同店銷售按年下跌38.9%，銷售按年下跌37.6%。