重要通告 港股直擊

首鋼資源(00639)提出一項有條件現金要約，按每股2元購回並註銷最多2.5億股股份，佔已發行股份總數約4.72%，涉資最多5億元，將以集團內部資源撥付。

要約價較最後收市價1.83元，溢價約9.29%。

於要約完成後，富德一致行動集團所持股權可能由現時約29.99%，增加至最多約31.48%，首鋼一致行動集團所持股權可能由約29.85%，增加至最多約31.33%，因而觸發富德股東及首鋼股東須遵守收購守則，各自提出強制性全面要約之責任。

股份今早復牌。