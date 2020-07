即巿股評 港股直擊 國際財經

奧地利經濟學家熊彼德(J. Schumpeter, 1883-1950)所提出的資本主義「創造性破壞」(creative destruction),產業在變異的過程中使經濟架構內部產生不斷的革新,一方面不斷摧毀舊架構,另一方面不斷創造新架構(The process of industrial mutation incessantly revolutionizes the economic structure from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one);而「創造性破壞」是資本主義中必要的過程(The process of creative destruction is the essential fact of capitalism)。

隨著社會不斷改變,新科技的發展,舊一套、不能與時俱進的企業或掌舵人,都難免要靠邊站甚至被淘汰,讓具有「創新」能力的人取而代之。例如汽車產業中,電動車生產商特斯拉(Tesla)在馬斯克(Elon Musk)的帶領下,打敗豐田汽車(Toyota)、福士車廠(Volkswagen AG)等強勁的傳統汽車競爭對手,成為全球市值(market cap)最高的車廠,主要因素在於創新設計、高效動力電池系統和自動駕駛技術的先驅。

事實上,多年以來,特斯拉的Autupilot自動駕駛系統收集了數以十億公里計的駕駛數據,加上透過SpaceX計劃發射4.2萬顆衛星的星鏈計畫(Starlink),作為覆蓋全球最大的Wi-Fi網路,可向全球任何角落提供至少1Gbps頻寬網路服務。到時候,勢必會再一次徹底改變網路提供的方式,甚至實現真正的萬物互連、L5等級「完全自動駕駛」等的新時代。馬斯克大膽創新的精神,被喻為新一代「矽谷鋼鐵俠」可以說是當之無愧﹗

無奈,就如《前沿思考》的專欄作者John Mauldin所指,過去十多年來,在央行不斷干預市場下,「創造性破壞」周期不斷被縮短、甚至逐漸變成稀有情況;為了催促經濟,量化寬鬆(QE)更被不少上市公司利用作為借貸投機,把錢用於回購股份,推高資產價格,令股市攀升,擴大財富不均。在央行「先使未來沒有的錢」下,結果吹出一個又一個金融泡沫。「香江」的「老屎忽」以為財富「成果」是全靠自己的「建設」,不停嚷著自己的「收成期」;有否想過自己只是出世得合時和有幸上位﹖一邊斥責年輕人摧毀他的「收成」,但對自已破壞「基本的社會公義」、鞏固惡劣的「裙帶資本主義」卻隻字不提,又直教人情何以堪呢﹖

家族辦公室投資經理

徐立言(本欄每周逢一、三刊出)

www.facebook.com/hsulylab/