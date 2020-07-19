即巿股評 港股直擊

本港疫情出現反彈，限制大市升勢，一些不受疫症影響，而收入及派息穩定的股份，或成為資金追入對象，其中可留意信義能源(03868)。該股於去年5月由信義光能(00968)分拆上市，為太陽能發電場營運商，擁有及管理15個大型地面集中式太陽能電站，分別位於安徽、湖北、河南、福建、天津等，總核准容量為1494MW。

集團已公布上市後首個年度業績，年內實現穩定及可持續的業務增長。截至2019年12月底止的年度純利增加20.3%至8.91億港元，營業額增加32.7%至15.9億港元，毛利增長33.4%至12.15億港元，毛利率上升0.4個百分點至76.3%。整體業績理想，主因年內太陽日照水平增加，以及因規模經濟令營運效率提升。

信義能源是公用事業領域中100%可再生能源發電企業，具備公用股擁有的穩定、風險低，以及較少受宏觀環境所影響。此外，光伏發電不需使用任何化石燃料，對比傳統公用股，穩定性較高；加上光伏擁有20年固定上網電價保障，收益穩定性及能見度亦高。

展望內地繼續擴大太陽能發展，集團表示，向母公司信義光能及第三方分別收購230MW及170MW電站，預計於下半年完成，確保公司全年業績持續上揚。信義能源收購電站的計劃，目標圍繞華南、華中或華北等經濟發達及用電量較高的區域。另方面，母公司項目儲備充足，截至去年底止，合共持有儲備項目1320MW，足以支持信義能源電站規模每年穩步提升。

現價股息率達5.6厘

目前集團現金充裕，去年經營現金流為11.2億港元，手持現金16.3億港元，淨負債率僅3.2%，保持在極低水平，整體經營狀況良好。環球掀起減息甚至是零息潮，意味集團未來融資成本減少，今年可透過銀行融資，尋求更多收購太陽能發電場項目的機會。

集團維持高派息比率，去年末期息為每股0.085港元，而全年每股股息為0.135港元。現價股息率達5.6厘，較部分公用股更為吸引。信義能源有佳績支持，加上派息政策慷慨，後市可看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期信義能源2020、2021及2022年每股盈利為0.17、0.185及0.19港元，給予12個月目標價3.0港元，相當於今年預測市盈率18.3倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理