即巿股評 港股直擊

美國新冠肺炎疫情持續惡化，單日新增確診個案突破7萬大關，總統特朗普被批評「抗疫無方」，即使美股這項「政績」向好，其連任選情已遭看淡。

近日多項民調顯示特朗普在今年11月的總統大選中處於劣勢，據昆尼皮亞克大學(The Quinnipiac University)最新民意調查結果，50%選民認為民主黨拜登在管理經濟方面較優勝，拜登並以52%的支持率，大幅領先特朗普的37%，差距是去年10月以來所有獨立全國民調中最闊。

特朗普可能要寄望複製杜魯門（Harry Truman）的連任之路。杜魯門是唯一一位出乎民調意料、反敗為勝的總統候選人，然而，當年杜魯門於6月底時支持率仍達39%，即比特朗普目前還高，意味若能保住總統寶座，特朗普便可刷新紀錄。必須一提，其他總統成功連任的年中支持率「門檻」是47%。

經濟及股市表現也對特朗普選情不利。統計顯示，在選舉年，如果出現經濟衰退，又或道指曾經下瀉超過20%，執政黨獲勝機率便較低；巧合的是，在上述情況下而終能「爆冷」勝選者，最近一位便正是1948年的杜魯門，此後近70年再沒有總統可於經濟衰退或股市大跌下連任。

道指今年曾由牛轉熊，以收市價計一度從高位勁插37%。此外，美國首季國內生產總值(GDP)收縮5%，由於4月至6月正值疫情高峰，7月底公布的第二季數字，下跌幅度預期將更嚴重，連續兩季錄得負增長，便正式步入衰退。事實上，6月初美國全國經濟研究所(NBER)已確認美國經濟在2月開始陷入衰退。股市和經濟「雙重打擊」，使特朗普爭取連任加倍困難。

總統大選之外，美國國會同樣在年底改選。倘民主黨重奪白宮，又成功掌控國會，有分析憂慮將成為美股的潛在風險，因民主黨可能取消2017年起實施的減稅措施，影響企業利潤。

不過，附【圖】所見，1950年迄今，民主黨同時掌控府會總共18年，標普500指數表現其實不差，其中的15年皆有進賬，上升比例超過八成，漲幅平均值和中位數亦逾一成，意味縱使拜登入主白宮，民主黨又拿下國會參眾兩院多數議席，美股仍屬向好居多。

當然，除了聚焦總統大選政治性議題外，美國股市去向與整體經濟環境和流動性也有莫大關連。聯儲局已表明目前近乎零的利率水平最少維持至2021年底，而市場相信極度寬鬆的貨幣政策將繼續主導未來美國資本市場；若發生重大危機，聯儲局的無限量寬，將起支持作用。

換句話說，儘管美國疫情嚴峻，經濟衰退未知何日終結，總統大選又變數難測，但對美股長期走勢似乎都不宜太過悲觀。

信報投資研究部

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