港股直擊 即巿股評

內地股市反彈乏力，加上港滙偏軟，港股反彈近300點後升幅削逾半，全日只升118點，成交金額1295.3億元。

不過，北水流入加快，由上日4.07億元，升至18.65億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

全日最多北水淨入是騰訊(00700)，淨入有4.33億元；其次為小米(01810)，全日有2.55億元買入；美團(03690)有1.56億元淨買；金山軟件(03888)有6681萬元；中興(00763)有5592萬元淨入；微盟(02013)有2658萬元淨買。不過，中芯(00981)全日有4.35億元淨沽；新東方在線(01797)也有2353萬元淨沽。

藥股錦欣生殖(01951)有1.87億元淨入；中興(00763)有5592萬元淨買；但微創醫療(00853)則有234萬元淨沽。

另外，潤啤(00291)有6227萬元淨買。

不過，吉利(00175)有7494萬元淨沽；中信建投証券(06066)有4844萬元淨走；中金(03908)有2382萬元淨走；天能動力(00819)也有1935萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、小米、美團、潤啤、金山軟件、中金、吉利、中信建投及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、美團、小米、天能動力、微創、微盟、中興、錦欣及新東方在。