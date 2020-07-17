港股直擊 即巿股評

港股昨日急挫510點後，今日反彈，不過A股走勢反覆，雖然恒指收返兩萬五，但未能站穩廿天線，成交縮至本月最低。

恒指高開171點，返兩萬五，甫開升幅縮至79點，及後回勇，曾升293點，見25263點全日高，觸及20天線(約25215點)後回順，中午升152點。午後升幅一度縮至44點，見25015點全日低，下午中段曾復升逾200點，但再次受制廿天線回落。恒指收報25089點，升118點或0.5%，日線圖連續七日呈陰燭(收低於開市位)。大市上升股份比例為六成，下跌股份比例為四成。

總結全周，恒指跌638點或2.5%。

國企指數報10203點，升69點或0.7%。國指全周跌337點或3.2%。

大市成交額1295.3億元，為本月最低。

即月期指收市升237點報25157，高水68點。

滬指反覆靠穩升0.13%；深成指升0.91%。

美國道指期貨最新升36點，報26589。

藍籌股方面，港交所(00388)彈升3.2%；創科(00669)升4.4%；中生製藥(01177)升4.4%。相反，滙控(00005)跌0.7%；友邦(01299)跌0.6%；平保(02318)跌0.7%。太古A(00019)創52周新低，收跌1.8%，藍籌中表現最差。

焦點板塊

科技股：今日普遍回升，騰訊(00700)升1.6%支撐大市；阿里(09988)升2.4%；京東(09618)升2.4%；美團(03690)升3.2%；小米(01810)升2.8%；微盟(02013)急彈11.3%；金山軟件(03888)升1.9%；金蝶(00268)升1.6%；閱文(00772)升1.5%；鴻騰(06088)升7.3%；中手游(00302)升6.7%；神州租車(00699)飆21.7%；匯付天下(01806)料中期轉蝕，股價挫15.4%後倒升4.1%。不過，瑞聲(02018)跌0.4%，全周累挫11.9%為表現最差藍籌。

內需股：今日跑出，獲中金升目標的恒安(01044)飆7.1%；頤海(01579)飆8.6%；華潤啤酒(00291)創新高，收市升5.9%；蒙牛(02319)升4.3%；青啤(00168)升4.1%；現代牧業(01117)升4%；萬洲(00288)升2.8%；中糧肉食(01610)升2.6%。

影視娛樂股：另一跑出板塊，阿里影業(01060)飆7.4%；半新股華夏視聽(01981)飆14.8%；貓眼娛樂(01896)升6.4%；IMAX中國(01970)升1.7%；細股數字王國(00547)飆21.2%。

物管股：今日反彈，被麥格理首予「跑輸大市」及目標價僅45.8元的保利物業(06049)，收市升4.8%；雅生活(03319)升7.9%；永升(01995)升3.7%；時代鄰里(09928)升4.5%；建業新生活(09983)飆11%；藍光嘉寶(02606)升2.6%；中海物業(02669)升2.4%；碧桂園服務(06098)升2.9%。

本地地產股：本港今日新增58宗確診個案，50宗是本地個案，累計個案增至1713宗，本地地產股逆市跌，恒隆地產(00101)跌1.5%；新世界(00017)跌1.1%；新地(00016)跌0.8%；港鐵(00066)跌0.3%；長實(01113)跌1%；領展(00823)跌0.3%；朗廷酒店投資(01270)計劃二供一，股價創新低，收市跌5.5%。

焦點股份

國泰航空(00293)：中午發盈警料中期股東應佔淨虧損約99億元，股價收跌1.5%。

九興控股(01836)：料中期盈轉虧，股價挫6.7%。

中興通訊(00763)：美國聯邦通訊委員會(FCC)通過決議，開始着手草擬一份被認為存在安全隱患的通訊設備名單，繼續限制華為和中興。中興H逆市跌2.5%。

德合集團(00368)：今日上市，收報0.7元，較招股價0.63元，高11.1%，成交額4900萬元，不計手續費一手賺280元。

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