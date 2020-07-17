重要通告 港股直擊

數碼通(00315)宣布，葉安娜已辭任執行董事、總裁及獲授權代表的職務，以尋求其他事業發展，將於8月17日起生效。

葉安娜將於8月17日後留任董事會顧問一段時間，以協助交接職務。董事會感謝她於過去4年的領導和貢獻，並祝願她在未來的工作中一切順利。

該公司現正物色合適人選以委任為該公司總裁。副主席及非執行董事馮玉麟將調任為執行董事，同日起生效。於過渡期間，馮玉麟與現任高級管理團隊將一同負責葉安娜的職務並領導公司。

執行董事鄒金根已被委任為獲授權代表，同日起生效。