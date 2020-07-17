重要通告 港股直擊

中國動向(03818)公布，截至6月底止第一財季， Kappa品牌店舖(不含Kappa童裝業務及日本業務)整個平台的同店銷售按年中單位數下降。

其中，線下業務錄得10%至20%中低段下降，電商業務則錄得30%至40%中低段增長。

期內，Kappa品牌店舖於整個平台的零售流水按年錄得中低單位數下降。其中，線下業務錄得10%至20%低段下降， 電商業務錄得30%至40%中低段增長。

截至6月底止，集團Kappa品牌店舖1147間，較3月底止淨增加18間，下一步將繼續加大關閉低效店舖的力度。