即巿股評 港股直擊

讀者劉先生問：「本人在100.1元買了2手申洲國際(02313)，近日曾跌到93元邊，宜加注嗎？」(周五收報95.05元，升1.1%)

譚智樂 耀才證券研究部副經理

「讀者的買入價對比現水平股價，回落不足一成，調整幅度不算大，暫時不建議加注。若然短炒搏反彈離場，可溝貨拉勻倉位至95元水平，98元沽貨，90元止蝕。始終100元阻力大，短線升穿動力不足。不建議溝貨作中長線部署，因申洲國際的業務與經濟前景的敏感度較高，憂慮環球新一輪疫情爆發，行業復甦力度疲弱，下年業績亦不見樂觀。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「申洲業務連年穩健增長，是紡織行業的首選。惟面對新冠疫情爆發，體育賽事的減少甚至取消，直接影響消費者購買產品的意欲。憧憬疫情令服裝代工業進一步整合，申洲作為行業龍頭，可趁機提升市場份額，是其優勢，惟此屬於較長遠的事，短期股價仍與中期業績有較大關聯。成績表將於8月25日公布，績前有多間大行看淡而下調目標價，相信是代工生產開始面對削單及減產等挑戰，申洲亦難以倖免。技術上，該股股價由3月低位72.35港元回升不少，主要阻力為250天線(約101.4港元)，即閣下的買入價。現價預測市盈率22.9倍，預測股息率2.5厘，估值合理但不算吸引，若股價回落至80港元以下，值博率才較高。」

羅崇博 信報首席分析員

「新冠疫情對全球紡織服裝行業的供應鏈帶來較大衝擊，申洲其中主要客戶Nike截至5月底止第四季虧損7.9億美元，每股虧損51美仙，市場預期為獲利10美仙，收入為63.1億美元，按年跌38.1%。EJFQ系統顯示申洲估值合理，卻非特別抵買，且今年有機會錄得盈利倒退，雖然股價周五及時重上50天線，『勢頭能量』亦維持綠燈強勢，但過去燈號往績平平，反映申洲近年很難一鼓作氣展現持久強勢，暫不宜期望太高，不建議溝淡，初步目標110元，若勢頸確認由強轉弱便要止蝕。」

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