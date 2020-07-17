港股直擊 即巿股評

美國計劃草擬一份存在安全隱患的通訊設備名單，繼續限制華為和中興通訊(00763)，拖累中興股價逆市下跌，最低見過22.85元，挫3.2%，新造22.9元，仍挫3%，成交金額2.7億元。

美國聯邦通訊委員會(FCC)通過決議，開始着手草擬一份被認為存在安全隱患的通訊設備名單，繼續限制華為和中興。

京信通信(02342)也降0.6%；鐵塔(00788)下滑1.4%，更錄六連跌。

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