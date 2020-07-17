即巿股評 港股直擊

港股昨日收市穿二萬五，恒指連續六日陰燭收市，跌510點，今日止跌回升，可惜加度有限，又係畀A股拖累，A股昨日急挫5%後，今日反彈乏力，上證指數半日再跌0.5%。受A股繼續下跌影響，港股反彈至20日線(25214點)未能守穩。

恒指高開171點，成功重返二萬五關之上，其後受A股疲弱影響，恒指升幅縮水至79點，低見25050點，接近二萬五水平再見資金吸納，一度令大市升幅擴大至293點，見25263點半日高位。可惜20日線得而復失，升幅再次收窄。中午恒指報收25123點，升152點；國指中午報收10212點，升78點。

藍籌股中以恒安(01044)表現最強，半日升4.7%，重磅友邦(01299)跟大笨象(00005)則無力反彈，半日跌0.1%。港交所(00388)則反彈2.7%，企穩於20日線之上。

美國科技股近日開始乏力再上，雖然今日香港呢邊嘅科技股有反彈，加度只屬一般。騰訊(00700)跟阿里(09988)半日齊彈2.3%，可惜兩股均未能重上10日線。留意阿里巴巴回補237元至252元之間的上升裂口之後，下面有仍有225至232元另一個裂口，暫時守喺20日線(229.14)之上，需要盡快重上10日線，即242.6元水平。過往ATMX之中，美團(03690)一直跑得最快，不過自從早兩日失守10日線，噚日進一步考驗20日線後，表現顯得較落後，半日僅反彈1.2%，目前於20日線附近增持。小米(01810)半日彈近3%，同樣未能收復10日線，不過守穩14.88完之上，阿里再升上機會仍存在。其他科技股經過昨日急跌後，都而些少時間回氣，可惜之前多隻熱炒科技股昨日急回後有反彈都多數有心無力。

物管股今日急彈，之前熱炒科技股啕資金流入呢個板槐，雖然物管股估值唔平，但有資金認為物呢個板愧某程度上可避險。噚日A股嗰吓急跌又確係幾嚇人，但唔調整抖氣，又點可以走得更遠。恒指今日若未能守住25200企穩，呢個前支位將變阻力。再跌穿25000後，或向下試50日及100線。炒股炒市呢招都算行得通，不過最當炒嘅幾個板塊升咗唔少，暫時有待整固，有心買貨唔使急，Happy Friday倉位只減不加。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)