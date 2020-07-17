港股直擊 即巿股評

港股上日倒插510點，連續六日錄陰燭收市後，港股今早止跌回升，惟受制港滙偏軟兼A股反彈乏力下，恒指半日僅彈過百點，受制20天線(現處25214)。

恒指高開171點，報25142，開市已重上兩萬五關，升幅曾縮至79點，低見25050點，之後有買盤湧入，大市升幅曾擴至293點，高見25263，但未能企穩廿天線，大市再度升幅收窄，但中午仍能企在25100上收市。最終恒指半日收造25123，升152點或0.6%；國企指數中午收報10212，升78點或0.78%，半日成交741.43億元。

藍籌股個別發展，港交所(00388)升2.7%；舜宇(02382)漲0.9%；金沙(01928)升1%；中金升恒安(01044)目標價5.5%至75元，半日揚4.7%，為表現最佳藍籌；但滙控(00005)及友邦(01299)各跌0.1%；平保(02318)降0.8%。

焦點板塊

科技股：普遍回升。騰訊(00700)漲2.3%；阿里(09988)走高2.3%；京東(09618)走高3.2%；美團(03690)升1.2%；小米(01810)揚2.9%；金山軟件(03888)微升0.3%；金蝶(00268)走高1.4%；閱文(00772)升1%。

物管股：今早急彈，被麥格理首予「跑輸大市」及目標價僅45.8元的保利物業(06049)，中午急彈5.6%；雅生活(03319)抽高8%；永升(01995)也漲3.1%；時代鄰里(09928)走高2.1%；建業新生活(09983)彈高4.5%；藍光嘉寶(02606)漲2.8%；中海物業(02669)揚3.1%；碧桂園服務(06098)漲2.1%。

本地地產股：逆市跌。恒隆地產(00101)跌2.2%，為表現最差藍籌；新世界(00017)降1.1%；新地(00016)跌0.8%；港鐵(00066)與九置(01997)各下滑0.5%；長實(01113)走低0.6%；領展(00823)降0.4%；朗廷酒店投資(01270)計劃二供一，中午急插9.1%。

焦點股份

中遠海能(01138)：料中期純利逾28億人民幣，股價一度抽升8.6%，之後升勢不保，中午微跌0.3%，成交金有1.2億元。

天能動力(00819)：半日揚4.9%，成交有2.2億元。昨日有1.43億元北水由「港股通」淨入撈底。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。