港股直擊 即巿股評

由於噚日同同事約好咗今日仍然會留喺公司食lunch，於是我哋決定每人帶啲嘢食返公司，lunch time時就去Pantry叮返熱佢再一齊開餐。我帶咗由我家老爺親自煲嘅冬瓜祛濕湯同麥米白飯，同事就帶咗條鰻魚，仲有西蘭花，成件事我覺得同小學生去picnic一樣，有啲期待我嘅lunch time。

噚日揀咗隻恒指熊(54251)出嚟，先係吼住25200至25099點嘅牛證街貨，誰不知呢頭講完嗰頭就已經被啪死，唯有比多少少耐性去等待下一個機會。

等到下晝2點5分至2點15分到，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)上到7X呢個位，本身以為佢可能會再有力向上衝，但淡友力度太強啦，最終都係要喺呢10分鐘裡面攝個位入(54251)，按當時高低位$0.105/$0.097計，平均買入價為$0.101。

本以為個市應該無咁快會殺到落24900至24999點嘅牛證重貨區，仲已經做定準備，一見5分鐘圖SlowSTC(14,3)回返落去超賣位就閃人。嚴守策略嘅話就應該喺噚日下晝約2點50分至3點10分，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)回落到超賣水平時沽走隻(54251)，按當時(54251)高低位為$0.118/$0.110計，平均沽貨價為$0.114，即日平均賺幅為12.9%。

如果錯過咗呢個沽貨位，或者係因為純粹貪心啲嘅話，Day trade第二個沽貨位就係3點40分至收市前，同樣地喺呢段時間恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都係落到超賣位置，仲要失守25000點添，按呢段時間(54251)高低位做過$0.128/$0.121計，平均沽貨價為$0.1245，平均賺幅為23.3%，總算為上個星期(定前兩日，唔記得啦)隻牛仔爭返口氣。

依家9點47分，恒指今日再見升勢，果然係日升日跌咁行法，升緊203點，做緊25174點，但喺日線圖上恒指暫時受制於20天線/保歷加通道中軸(25217點)以下。

再睇埋今日牛熊證街貨圖，噚日見重貨區今日只係得返195張期指，明白嘅，噚日尾市咁樣穿25000點，嚇都嚇死啦；重貨區下移至24500至24599點，呢度有相當於915張期指。熊證方面，今日見有兩層新增街貨層，最貼價層為25700至25799點，呢度有相當於267張期指。牛熊街貨中間位就係(25700+24999)/2=25349.5點，按9點52分恒指做緊25094點計，數字上係靠近牛證街貨；再以截至依家恒指做過低位25076點計，其實同下方牛證最貼價層嘅門口位24999點只係爭77點，好話唔好聽，呢頭交完隻稿，嗰頭就已經入咗人哋門口。

「咁再用熊證做Day trade向下殺咪得囉？」本來我都係咁諗，睇淡啲用條50天線(24527)做首站目標添，不過當畫返條「上升軌」出嚟時，就見到恒指現水平已經跌至「上升軌」呢度，假如之前畫嘅一浪高於一浪呢個形態係無變嘅話，咁即係話恒指已經完成咗今次呢一個小浪，咁嘅情況之下，仲博咩呢？坐埋一邊睇佢仲開唔開多一個小浪好過啦。

多謝Pantry CEO珠姐件晨早咖啡蛋糕。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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