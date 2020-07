即巿股評 港股直擊

全力向上爆炒的港股,隨着美國啟動撤銷多項香港特別待遇,港股連續出現六支陰觸,咪話唔得人驚。美國將香港視為與內地並無任何差別,其中一點最大的影響,筆者早前亦已兩度提過,就是護照問題。今次美國講明持有香港特區護照等同持有中國護照(eliminate the preference for Hong Kong passport holders as compared to PRC passport holders),意味無論簽證有效期、到美國留學、入境關島免簽等均從此有重大改變。

當然,你可以話你唔去美國的話,上述的變動與你無關。不過,今次美國打殘香港的另一手段,是透過《香港自治法案》,將制裁參與打壓香港民主自由及高度自治的官員和機構有「顯著交易」(significant transactions)的銀行,形式包括等不限於限制與美國交易、使用美元結算與高層不能入境美國等。

恒指P/E明低實高

講到呢度,相信好多人仍然覺得與自己無關。想像一下,如果美國將特區護照等同持有中國護照這個概念,強更於英、加、澳、紐、日等國家而這些國家又跟隨的話,屆時香港人真是插翼難飛。去旅行?慢慢申請簽證以及做足資產證明先啦!從經濟角度來看,這些改變對香港影響有幾大實屬未知之數,但對香港經濟前景而言,絕對不會是一件正面的事。

從上面的狀況拉回到港股,或者你會懷疑這一波純粹靠資金推高的恒指是否虛不受補。今年3月股災,恒指低位21139點,7月7日恒指高見26782點,四個月反彈27%或5643點。這一浪大反擊,包含了多少市場對疫情消退而經濟回復增長的憧憬在裏面?舉個例子,恒指6月份的市盈率(P/E)大約是10.4倍,表面上看似不高,但當盈利倒退幾成,恒指P/E又會有如何變化?

好多人話,現在是資金市,講P/E都白癡,望望生物科技股炒到離晒地就是例證。是的,炒股票是不用講基本因素,最緊要是「錢多人傻」,但市場終有一日會回歸均值,歷史已多次證明,暴升之後必然迎來暴跌,正正就是「物極必反、盛極而衰」。上周推介51信用卡(02051),剛好碰上公司公布以每股0.6元批股比自己,屬好消息,因為肯定無沽壓。

上周建議投資者可待其回至0.69元收貨,昨日最低0.62元,收報0.65元,比晒靚位入貨,乖乖地坐貨,輕身上路望1.5元目標不變。另一隻要提提的股份就是嘉瑞國際(00822),筆者於5月29日撰文《嘉瑞估值大折讓 成交配合可升兩倍》,當時表明低市值、低P/E、大折讓、息率高,隨隨便便可以從推介前0.295元爆升兩倍。

嘉瑞有貨要坐穩

兩日前,嘉瑞一棍打上0.445元試盤,基本上完全無對手,較推介前爆升50%,下站隨時打上0.7元,有貨記得坐穩。上星期講開幾隻私有化股份,本周想提提這隻已經公布私有化的金衛醫療(00801)。金衛醫療在6月9日公布以每股0.88元進行私有化,較消息公布前收報0.62元溢價約42%,卻較當時每股資產淨值(NAV)1.502元折讓達41%。

坦白講,大股東趁價殘進行私有化的技倆,筆者之前已經做過詳細解釋,現時這隻金衛醫療收報0.8元,換言之現價買入等到私有化完結,穩賺10%,投資者不貪心的話,隨便買48000股擺倉底,成本才38400元,穩執幾千當係茶飯晏,何樂而不為。雖然筆者認為此股私有化的成功率相當之高,但請謹記凡事也有萬一,因此要嚴控成本,頂多買四皮嘢好了。

陳景揚

作者為證監會持牌人士,主要從事資產管理,涉及股票、債券與房地產