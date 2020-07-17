港股直擊 即巿股評

匯付天下(01806)曾挫11.6%，見2.59 元，現跌10.6%，成交額1430萬元。

集團發盈警，截至6月底止半年度，預計將錄得淨虧損約9500萬至1.15億元(人民幣‧下同)，去年同期錄淨利潤約1.42億元。

該公司指出，淨虧損主要歸因於疫情對公司業務的影響，導致期內傳統支付業務收入降低；以及去年8月採納的股份獎勵計劃的股份支付費用已全額確認於本期間，該計劃在後續期間將不再產生股份支付費用。

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