港股昨日插510點錄六連陰後，今早高開約0.7%。
恒指高開171點或0.69%，報25142，重上二萬五。
國企指數高開67點或0.66%，報10201。
重磅科技股昨日捱沽，「ATM」今早高開。騰訊(00700)高開1.2%，報519元。
阿里巴巴(09988)高開0.9%；美團(03690)高開2%，報188.8元。
友邦(01299)高開1.7%，報73.8元。
中移動(00941)高開1.9%，報55元。
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