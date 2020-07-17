港股直擊 即巿股評

隔晚美股反覆低收，中港股市昨日下挫後，ADR預示恒指今早可喘穩。

道指收市跌135點或0.50%，報26734點；標指跌0.34%，報報3215點；納指跌0.73%，報10473點。

美國上周首領失業救濟減少1萬人，報130萬，多過預期的125萬。另外，6月零售銷售增7.5%，勝估計。NAHB建築商信心指數7月跳升14點，報72。

美國民主黨控制的國會眾議院，與共和黨主導的參議院正商討新一份抗疫紓困法案。眾議院議長佩洛西周四表示，新法案涉及的資金至少為1.3萬億美元。

金價受壓，紐約8月期金收市跌13.5美元或0.7%，每盎斯報1800.3美元，是7月9日以來最大單日跌幅。

石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)決定調高出口數量，紐約期油收市跌45美仙或1.1%，每桶報40.75美元。倫敦布蘭特期油收市跌42美仙或1%，每桶報43.37美元。

截至7月15日止聯儲局資產負債表規模為7.01萬億美元，前一周為6.97萬億美元，為6月10日以來首度上升，主要是受聯儲局購買國庫券與按揭抵押資產所帶動。紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)認為，美國經濟可能需要一段長時間，才可以從新冠肺炎大流行的衝擊中復原，在此之前並非調高利率的合適時間。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.39元，較本港收市高0.19元；騰訊(00700)ADR收報520.11元，高7.11元；國壽(02628)ADR收報18.11元，高0.21元；中海油(00883)ADR收報8.72元，高0.06元；中石油(00857)ADR收報2.64元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.34元，高0.02元；中移動(00941)ADR收報54.74元，高0.79元；聯通(00762)ADR收報4.57元，高0.02元。

ADR港股比例指數報25146點，較港高176點。夜市期指收報25104點，較昨日恒指收市高水133點。恒指昨收市報24970，插510點或2%，穿20天線(現處25182點)和兩萬五大關，連續六日錄陰燭收市。。

焦點股份

星島(01105)：執行董事、董事會主席兼控股股東何柱國，以每股配售價1.5元，向若干獨立投資者，配售1.5億股，套現2.25億元。配股事項完成後，何柱國持股由約48.5%減少至31.43%，仍是該公司的控股股東。

德合集團(00368)：今日掛牌，耀才證券暗盤交易中心資料顯示，該股暗盤收報0.85元，較招股價0.63元，升0.22元或34.92%。一手4000股，未計手續費，賬面賺880元。

九興控股(01836)：盈警，預期截至6月底止6個月錄得淨虧損。而去年同期則錄得淨利潤3893.7萬美元。

金隅集團(02009)：盈警，預期截至6月底止，中期盈利約12億元至16.5億元(人民幣‧下同)，按年跌約46%至61%。

中遠海能(01138)：盈喜，預料截至6月底止中期股東應佔淨溢利介乎28.1億至30.1億元(人民幣．下同)。去年同期股東應佔溢利4.7億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。