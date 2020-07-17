即巿股評 港股直擊

受到全球公共衛生事件的影響，全球經濟增長或呈倒退，而最早全面實現復工復產的中國，內需仍有待恢復。不過，據中國汽車工業協會最近統計數據顯示，中國6月份汽車銷量同比增長11.6%，達到230萬輛。這反映了中國汽車市場繼續從新冠肺炎疫情造成的破壞中反彈。據《華爾街日報》的計算，中國汽車市場第二季度汽車銷量錄得10.4%的增幅，眼下工廠恢復生產，政府政策也提振了購車活動。中國是全球最大的汽車市場。

拓展油站石油批發業務

汽車銷量在第一季度下滑42.4%，但主要受商用車需求的推動，自4月份以來一直在上升。因此，預期未來對相關的汽油消費需求將持續穩定。眾誠能源(02337)是一家作風較低調的公司，去年底公佈以總代價6.5億港元收購恆永環球投資有限公司，以進入加油站、石油批發等新業務。基於石化能源需求於中長期不變的趨勢，加上內地經濟恢復速度較快，加油站業務增長動力持續，料獲獨立股東贊成及通過併購，引起筆者關注。公司股價自6月下旬起見上揚，反映大戶已密密趁低入市增持，不排除與看好上述收購完成後業務發展前景有關。

同業比較反映現價偏低

隨著7月上旬恆指整固，眾誠能源的股價回到5月28日至6月19日的5.40至5.60元之間的橫行水平。以現價及2019年全年盈利計算，完成收購後的市盈率僅約10倍，而現時市值約13億元，與同業濱海投資(02886) 市值約14億元接近，後者市盈率約17倍；另看市值約30億元的蘇創燃氣(01430)，市盈率卻高逾37倍，反映眾誠能源現價處於吸引水平。該公司是吉林省的一家車用壓縮天然氣加氣站營運商，截至2019年12月31日其在東北經營22座壓縮天然氣加氣站，還通過附屬公司吉林省捷利物流營運液化石油氣和汽油的運輸業務。

政策推動石油然氣發展

由於天然氣屬於清潔能源，受政策推動，近年來發展亦較為迅速。然而，因著需求端的限制，作為車用天然氣，受制於天然氣汽車數量的增長。目前市場上的汽車仍然以汽油、柴油為主，天然氣汽車佔比相對仍小，因此局限了眾誠能源的發展。據了解，眾誠能源的收購目標公司，按2019年成品油產品銷量計，為中國東北部最大的私營加油站營運商，主營業務是加油站及石油批發業務，相關收入佔總收入的99.5%。其中，通過加油站網路營運加油業務，該網絡現擁有67座加油站，包括28座自營和37座委託加油站。

併購後有助利潤率提升

此外，現有2座暫因修路工程而停運的前委託加油站，其中43座位於吉林省，23座位於遼寧省，及1座位於黑龍江省。至於石油批發業務方面，共擁有兩座儲油設施及一座委託儲油設施，位於長春市、潘陽市及丹東市，合計儲存空間約63,600立方米。再者，公司還有一支成品油運輸車隊，滿足自身物流需求，包括5輛卡車，18輛拖車和18輛掛車。假設合併後，按2019年全年業績計，眾誠能源賺1.07億元人民幣，而今年國際油價比較波動，料成本及收入同樣下降，不過內地油價減速低於採購成本，所以或有利於完成併購後的利潤率提升。

現時市值介乎10億至50億元之間在港上市的能源公司合理市盈率是13至15倍，眾誠能源現價為5.50元水平，配合上述收購完成後市盈率約10倍之分析，每股合理值應介乎7.15至8.25元。而公司亦為同業中少有的派發股息股份之一，當業務發展漸入佳境時，分派股息的金額和於盈利比例上亦可望增加。基於相對穩定的業務前景、加油站業務的可拓展性 (包括未來可增建成油氣混合的車用能源供應平台)，以及現價估值較同業呈大幅折讓，預期未來或具有50%以上的溢價空間，認為屬中長線資本增值的選擇。

聶振邦(聶Sir)

獨立股評人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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