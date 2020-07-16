 
熱門：

今日 22:05 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】中港市大回調 惟市場仍多資金

放大圖片

上證指數急回調4.5%考驗下一支持位3150點，上證該位若失守對港股後市亦不利，市場會找到藉口資金退出A股疑惑，今日港股回吐510點（-2.0%）成交近2000億港元，衍生工具亦推波助瀾下一眾近日急升股份紛紛獲利回吐急挫。

留意港滙及人民幣

今天股市跌市期間人民幣及港滙只見輕微回軟，若然滙價持續走低就會加深港股調整幅度，惟現時未見資金流走跡象，投資者留意滙市若然美滙及人民幣走勢有不對勁，就需做好防風措施，建議要追貨或許等多等，牛熊證方面仍有一堆牛仔似等著，應該一兩日內就會知結果，到時才追入市就較安全。

港交所仍優質

現時美息近乎零兼美滙仍於96附近，流動性資金應仍眷戀中港股市，大前提是中美磨擦仍需在可控範圍，至於仍較可取的優質股份可吼港交所(00388)，只雖內地經濟仍較外圍強，低息環境下資金氾濫有利吸引游資繼續泊港覓食，加上越來越多中概股會在港掛牌已是事實，港交所生意只會越做越多，其股價於近期升得太急，很多散戶亦未敢追入，港交所回調分段吸納，中線條件仍具備優質可取。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads