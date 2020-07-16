即巿股評 港股直擊

上證指數急回調4.5%考驗下一支持位3150點，上證該位若失守對港股後市亦不利，市場會找到藉口資金退出A股疑惑，今日港股回吐510點（-2.0%）成交近2000億港元，衍生工具亦推波助瀾下一眾近日急升股份紛紛獲利回吐急挫。

留意港滙及人民幣

今天股市跌市期間人民幣及港滙只見輕微回軟，若然滙價持續走低就會加深港股調整幅度，惟現時未見資金流走跡象，投資者留意滙市若然美滙及人民幣走勢有不對勁，就需做好防風措施，建議要追貨或許等多等，牛熊證方面仍有一堆牛仔似等著，應該一兩日內就會知結果，到時才追入市就較安全。

港交所仍優質

現時美息近乎零兼美滙仍於96附近，流動性資金應仍眷戀中港股市，大前提是中美磨擦仍需在可控範圍，至於仍較可取的優質股份可吼港交所(00388)，只雖內地經濟仍較外圍強，低息環境下資金氾濫有利吸引游資繼續泊港覓食，加上越來越多中概股會在港掛牌已是事實，港交所生意只會越做越多，其股價於近期升得太急，很多散戶亦未敢追入，港交所回調分段吸納，中線條件仍具備優質可取。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。