港股直擊 即巿股評

港股顯著下挫，恒指高開67點，早段曾升94點，高見25576，之後掉頭向下，跌穿廿天線(約25182)，午後跌勢轉急，尾段曾插561點，見24919全日低，最終收報24970，挫510點或2%。

北水淨流入降至4.07億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，小米(01810)有5.28億元淨入；閱文集團(00772)有1.84億元淨入；金山軟件(03888)有6109萬元淨入；微盟(02013)有5511萬元淨入；新東方在線(01797)有2719萬元淨入。相反，中芯(00981)有16.46億元淨走；美團點評(03690)有5.15億元淨走；騰訊(00700)有2.6億元淨走；華虹半導體(01347)有1.07億元淨走。

醫藥股方面，復星醫藥(02196)有3024萬元淨入。相反，微創醫療(00853)有2.13億元淨走。

汽車股吉利(00175)有468萬元淨走。相反，比亞迪(01211)有6901萬元淨入；電池股天能動力(00819)有1.43億元淨入撈底。

其他淨流入較高股份有：安踏體育(02020)有1.54億元淨入；中石化冠德(00934)有1.91億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、美團、華虹、金軟、閱文、安踏、吉利及復藥。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、微創、天能、美團、小米、微盟、中石化冠德、新東方在及比亞迪。