港股直擊 即巿股評

內地零售差過預期，加上港滙今早曾貶至一個月低位，港股高開後急插，全日瀉510點，更跌穿20天線(現處25182點)和兩萬五大關，恒指更連續六日錄陰燭收市。

恒指高開67點，報25549，開市後曾升94點，高見25576，但大市升勢不保，加上A股急瀉，港股掉頭向下，更質穿20天線，午後連兩萬五亦跌穿，尾市最多跌561點，低見24919，最終挨近低位收市。恒指收市報24970，插510點或2%；國企指數收報10133，瀉256點或2.47%，大市全日成交1997.92億元。

大市上升比例21%，下跌比例為79%。

即月期指收造24920，跌574點或2.25%，低水51點，成交有17.86萬張。

中國第二季經濟恢復增長，按年增長3.2%，優於市場預期增長2.4%。今年上半年GDP按年下降1.6%，但6月社會消費品零售總額按年下降1.8%，遜於市場預期增長0.5%。

港滙今早下滑，最低見過7.7535，下滑11點子，創1個月低，最新造7.7525，只跌1點子。

道指期貨最新造26532，插233點或0.87%，標指與納指期貨分別挫0.85%和1.44%。

藍籌股大致受壓。友邦(01299)連跌六日，全日下滑0.9%；建行(00939)走低0.8%；新地(00016)降1.2%；舜宇(02382)挫4.4%；中海油(00883)跌1.7%；但滙控(00005)無升跌；港鐵(00066)升0.9%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

科技股：重磅股捱沽，騰訊(00700)插5.5%；阿里巴巴(09988)挫4.2%；美團(03690)瀉7.7%；京東(09618)跌2.6%；網易(09999)挫4.3%；小米(01810)遭麥格理降評級至「跑輸大市」，目標價14.6元，全日瀉7.8%。另外，閱文(00772)急降6.8%；眾安(06060)瀉9.3%，連跌六日；金山軟件(03888)大跌14.8%；移卡(09923)插8.5%；赤子城(09911)大跌15.6%；微盟(02013)急瀉12.8%；中國軟件國際(00354)急插9%。

半導體股；中芯A股(688981.SH)今早於科創板上市，全日收82.92元人民幣，比招股價高2倍；中芯H股(00981)全日暴跌25.2%，市值蒸發554.4億元，全日成交有225.67億元，比騰訊連同阿里合計的222.2億元更多；華虹半導體(01347)也大跌19.5%；上海復旦(01385)暴瀉20.8%；晶門(02878)急跌11.6%；ASM(00522)瀉6.1%。

醫藥股：沽壓亦大，信達生物(01801)插7.4%；君實生物(01877)再插10.9%；微創醫療(00853)插13.2%；近日急升的百濟神州(06160)急吐7.1%；翰森製藥(03692)挫3.3%；藥明生物(02269)跌5.5%；平安好醫生(01833)挫4.3%；康龍化成(03759)料中期盈利大升1.8至2.1倍，股價逆市創新高，之後無以為繼，全日下滑0.7%。

汽車股：全線亦捱沽。吉利(00175)為表現最差藍籌，大插12%；比亞迪(01211)瀉11.9%；旗下比亞迪電子(00285)也大跌8%；廣汽(02238)挫3.4%；長汽(02333)挫3.7%；東風(00489)下滑1.8%；北汽(01958)插5.8%；華晨(01114)跌3.2%。

焦點股份

新股：內地管道天然氣運營商嘉興燃氣(09908)，收報11.04元，較招股價10元，高10.4%；渣打(02888)持股的渤海銀行(09668)收報4.8元，與招股價持平；白羽雞生產及出口商山東鳳祥(09977)，收報3.36元，較招股價3.33元，高0.9%

安踏(02020)：料中績倒退最多三成半，全日挫6.6%，成交有15.9億元。

高銀金融(00530)：被追債，正計劃尋求融資87億，並謀求出售啟德地皮，股價今早復牌後急挫，全日大跌21.4%，成交有753萬元。

正通汽車(01728)：以先舊後新方式配售2.45億股，配售價每股1.09元，配售價較昨日收市價1.29元，折讓約15.5%，最終跌穿配股價收市，收造1.03元，大跌20.2%，成交有5.5億元。

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