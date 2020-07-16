市場仍然憂慮美中關係，加上內地上月消費零售遜預期，拖累A股今日急跌，港股午後急插逾五百點，收市失守二萬五關。
恒指高開67點，報25549，曾升94點，高見25576，之後掉頭向下，內地公布第二季度GDP按年升3.2%，勝預期，不過6月社會消費品零售數據差過預期；加上中芯(00981)急跌拖累科技股氣氛，恒指跌穿廿天線(約25182)，中午跌近三百點。午後跌勢轉急，尾段曾插561點，見24919全日低。恒指全日收報24970，急挫510點或2%。
大市全日成交增至1997.92億元。
國企指數跌256點或2.47%，報10133。
科技股遭拋售，中芯(00981)在A股科創板掛牌下上演反高潮，收市急瀉25.2%，成交居首達225.67億元。
「ATMX」顯著受壓，騰訊(00700)有份拖累大市，收市挫5.5%，報513元，居成交榜第二位。
阿里(09988)、美團(03690)及小米(01810)分別跌4.2%、7.7%及7.8%。
吉利(00175)急插一成二，為全日最大跌幅藍籌。
僅五隻藍籌有得升，以港鐵(00066)升0.9%表現最好。
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