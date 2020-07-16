A股午後跌幅擴大，港股暫時最多挫465點，見25015點續創7月2日以來新低。截至下午約3時06分，恒指報25051點，跌429點或1.7%，大市成交額1608.78億元。
國企指數報10166點，挫224點或2.2%。
A股愈跌愈多，滬指收市挫4.5%；深成指插5.37%。
美國道指期貨挫146點，報26618。
騰訊(00700)挫4.6%；港交所(00388)挫半成，兩股拖低大市逾200點。
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