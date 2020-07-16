港股直擊 即巿股評

恒指中午收報25183點，跌298點或1.2%。午後跌幅擴大，更跌穿今早低位，現挫逾四百點，恒指最新報25053，插428點或1.68%。

國企指數報10176，挫214點或2.1%。

上證指數最新造3285，插75點或2.25%；深成指則瀉394點或2.87%，造13339。

大市半日沽空金額103億元，沽空比率9.8%。

騰訊(00700)半日沽空達11.77億元，沽空比率19.7%，最新跌3.5%報524元。

友邦(01299)跌0.8%；建行(00939)走低0.8%；新地(00016)降1.2%；舜宇(02382)挫3%；中海油(00883)跌1.6%；但滙控(00005)微升0.4%。

汽車股沽壓亦大，吉利(00175)為表現最差藍籌，現插8%；比亞迪(01211)瀉9.9%；廣汽(02238)挫3%；長汽(02333)挫3.4%；東風(00489)下滑0.6%；北汽(01958)插5.6%；華晨(01114)跌2.6%。

不過，航空股逆市升，南航(01055)微升0.6%；東航(00670)走高0.7%；國航(00753)漲1%；國泰(00293)升3.6%；中銀航空租賃(02588)升2.2%。

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