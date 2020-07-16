即巿股評 港股直擊

美國藥廠Moderna疫苗測試可產生抗體，市場憧憬對抗世紀肺炎疫症嘅疫苗好快可以投產，美股隔晚做好。不過美股嘅升勢，開始由傳統股接力，資金由新經濟股及科技股流往傳統股，落後嘅道指近日開始追趕屢創新高嘅納指。

不過內地上月消費零售數據差過預期，港匯又有少少腳軟，港股今日無運行，更下試今個月初以嚟低位。恒指高開67點，開市後曾升94點，見25576點半日高。喺A股顯著下跌拖累下，港股亦掉頭向下，半日最多跌351點，見25130點，亦係7月2日以來新低，20日線(約25193)亦失守。恒指中午收報25183點，跌298點；國指則跌156點，報收10234點。

於港股一直以新經濟股、科網股、醫藥股及輕資產股較受歡迎，雖然月初當恒指嘗試硬關二萬七關時，一度由傳統股接力炒上，可惜喺實體經濟仍然疲弱下，重磅傳統股如金融股及地產股，升勢相當短暫。單靠騰訊(00700)一隻科網巨企支撐恒指，始終都會吃不消。

騰訊升破550元後向下，今日終失守10日線(534.75)，半日跌逾3%，唔少缸邊友已急不及待，問可以上車未。阿Man就覺得都係睇定啲好，雖然強勢股穿10日線，未必一定要考驗20日線，但若然騰訊再向下失守515元，7月8日大陽燭底部，下試20日線即508.2元機會大增，倒不如等多陣，買貨真係唔使太心急。

ATMX全線向下，除咗騰訊之外，阿里巴巴(09988)及美團(03690)半日分別跌2.8%及6.4%，前者失守10日線，後者則逼近20日線，同樣想搵位上車，都係觀察多兩日好啲。其他熱炒科網股全線回落，中芯(00981)科創股今日掛牌，先升後回，半日跌17%，盤中曾急挫近三成，低見27.5元，散水意味甚濃。其實阿Man講咗中芯炒過籠，加上內地科創板上市，今日任務完成，股價回落調整估值好合理。

之前炒到出煙嘅醫藥醫械股，今日亦見較顯著回吐，望番轉頭之前一大堆生化藥B股上市，閒閒地炒高一兩個開，今日就算回番十個八個巴仙，早上車嘅缸邊友一樣贏到笑。不過阿Man對呢個板塊前景仍然睇好，只係今日跌勢較急，有意買貨不妨等等，待走勢轉穩慢慢上車亦未遲。

今日多個熱炒板塊調整，阿Man反而覺得係好事，唔少股份超買再超買，狠狠地嚟一次調整，更有助淘汰一班持貨能力較差嘅炒家，其後呢堆股份再落鑊起動更輕鬆。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)