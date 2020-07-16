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東亞銀行(00023)之全資附屬公司東亞中國宣布，該行董事會任命何舜華為東亞中國執行董事兼行長，該任命已獲中國銀保監會核准。

何舜華是一位具有豐富從業經驗、在銀行業服務逾三十年的資深銀行家。他曾在內地工作近十載，對內地金融市場有着獨到見解，深入瞭解客戶需求。

該行表示，在何舜華的帶領下，東亞中國未來將積極推進更多元化的業務轉型計劃，包括零售銀行的智能轉型，推動客戶增長、提升營業收入和貸款佔比；推廣企業的交易銀行服務、投資銀行服務、跨境金融方案及財資產品的銷售等。