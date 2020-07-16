港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，不過內地上月消費零售遜預期，加上港滙走低，拖累港股今早曾挫逾300點。

恒指高開67點，開市後曾升94點，見25576點暫時高，之後掉頭下挫，曾插351點，見25130點為7月2日以來新低，失20天線(約25193點)。恒指中午收報25183點，跌298點或1.2%，大市成交額1053.77億元。

國企指數報10234點，跌156點或1.5%。

A股反覆向下，滬指及深成指半日挫約1.41%。上月內地社會消費品零售總額3.35萬億元人民幣，按年下跌1.8%，遜於市場預期的增長0.5%。

藍籌股方面，港交所(00388)挫3.7%；友邦(01299)跌0.8%；平保(02318)跌1.4%；吉利(00175)急吐6.8%。相反，中銀香港(02388)升0.7%；長建(01038)升0.8%；中移動(00941)升0.7%。

焦點板塊

科技股：強勢新經濟股急吐，騰訊(00700)挫3.2%；阿里巴巴(09988)跌2.8%；美團(03690)挫6.4%；京東(09618)跌1.4%；網易(09999)挫半成；小米(01810)挫4.3%。另外，閱文(00772)挫6%；眾安(06060)挫5.3%；金山軟件(03888)重挫12.3%；移卡(09923)插11.4%；赤子城(09911)挫12.1%；微盟(02013)挫9.3%；中國軟件國際(00354)挫5.1%。另外，中芯(00981)今早曾彈升3.8%，之後掉頭，曾瀉28.5%，見27.5元，半日跌17%，成交額154.33億元；中芯A(688981.SH)今早於科創板上市，開報95元人民幣，比招股價高2.46倍，半日報87.98元人民幣。同業華虹(01347)挫16.8%。

醫藥股：另一重災板塊，信達生物(01801)挫8.3%；君實生物(01877)再挫11.2%；微創醫療(00853)插7.3%；近日急升的百濟神州(06160)吐5.2%；翰森製藥(03692)挫3.8%；藥明生物(02269)跌3.6%；平安好醫生(01833)挫4.5%。相反，康龍化成(03759)料中期盈利大升1.8至2.1倍，股價逆市創新高，半日升2.2%。

焦點股份

高銀金融(00530)：被追債，正計劃尋求融資87億，並謀求出售啟德地皮，今早復牌，股價半日急挫19.8%。

合生創展(00754)：發盈喜，預期截至6月底止中期純利按年增長約60%，股價升7.5%。

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