即巿股評 港股直擊

港股在北水的不斷灌溉下，本於7月上旬曾一度直逼27000水平，市場氣氛熾熱；但新冠狀病毒突然捲土重來，確診數字不斷上升，限聚令、限社交的措施再度落實，導致原本港股勢如破竹的升勢，突然變得「舉步為艱」，更借勢調整至25000點水平，惟慶幸的是，港股成交暫仍超過千五億元，相信是北水的力度仍未減退。

但投資者須注意，未來本港確診數字將會左右大市的走向，若確診數字穏步回落，大市便有機會重返26000或更高的水平；但倘若疫情繼續惡化，甚至出現每天逾百宗確診個案，相信調整的力度將會加劇，因此投資者必須留意，隨着確診數字的變化，膠着的局面會持續一段時間。

與此同時，美國狂人特朗普已簽署終止香港特殊待遇法案，但可能市場大多認為是意料之內的消息，所以對港股可謂全無影響。市場相信美國此舉只是突顯其「世界警察」的角色，特朗普亦純粹為自己大選助勢，但料真正影響只屬輕微，因為香港自九七回歸後，美國在港的影響力已大不如前，加上美國國內現受疫情肆虐的影響下，經濟衰退的現象相信難以於短時間內復元。

個別板塊方面，筆者相信上一波疫情肆虐時，部分「宅經濟」股份的上升並非「空炒」，適逢暑期臨近，相信很多國家都不會讓兒童出外到處走，要留在家中透過視像形式學習，故相信市場對網上教育亦有所渴求，有見部分教育股如中國東方教育(00667)及新東方在綫(01797)已偷步炒上並創出52周新高，投資者可留意同樣質優的中敎(00839)及宇華教育(06169)，股價相對仍有空間，投資者不妨小試牛刀。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗