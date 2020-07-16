即巿股評 港股直擊

上星期筆者已不斷預警A股瘋牛要調整，14周RSI已嚴重超買，另外EJFQ系統顯示上海及深圳股市上市股份，股價高於50天線比率等中線及短線市寬指標，已升至90%以上。上證指數及滬深300指數營造「小圓頂」利淡，今早已跌穿10天平均線，若短期未能及時反彈，恐怕要在迎來的解禁高峰下進行中期調整，

港股方面，美國取消對港優惠待遇，加上疫情告急，亦利淡氣氛。不過反映主要趨勢的「勢頭能量」（Trend Strength）仍然維持強勢綠燈訊號，短期支持位睇7月2至3日裂口25124（今早幾乎失守）。高位配股此起彼落，科創板上市反高潮，科網及生物科技短期波動難免，不想冒單一股份風險，仍然建議部署中國雲算(02826)、中國生科(02820)及中國電車(02845)，至於內地消費品牌則轉審慎，今早公布的社零數據遜預期，另外北向資金近期猛沽五糧液、茅台，頗不尋常。

12月年結公司，將集中在8月底前公布中期業績，將會愈來愈多公司發出盈利預告，盈警比例明顯較高，對股價造成波動。過去兩周盈警股有64隻，較大市值股包括，港鐵(00066)、安踏(02020)、海底撈(06862)、金蝶(00268)、招商局港口(00144)、敏實(00425)、建滔系、九毛九(09922)，若見估值偏高要小心。

盈喜股則只有31隻，包括中國飛鶴(06186)、維達(03331)、眾安在線(06060)、雅迪控股(01585)、山東黃金(01787)、麗珠醫藥(01513)、丘鈦科技(01478)、中聯重科(01157)、創維(00751)、現代牧業(01117)。當中飛鶴早前曾被沽空機構狙擊，雖分析員仍看好，但始終有點戒心。至於維達、山東黃金、中聯重科、現代牧業亦獲較多分析員睇好，當中我仍看好維達。

下月或炒內房「金九銀十」

今早在公仔箱叫中短期可以留意內房股，內房股7月初在大成交下急升，主要是6月內房銷售表現強勁，近期深圳樓市調控收緊，為深圳樓價降温，內房低成交下回落反而是收集機會，估計下月接近「金九銀十」，內房股再有被熱炒可能。

另外，美元滙價持續偏軟，創下一個月低位，近期更有美資大行估計，在未來12個月內，人民幣兌美元匯率可能升至6.70兌1美元。形勢有利內房股。

寶龍地產(01238)為「港股通股份」，在本港上市已11年，公司本身是澳門企業，在內地40個城市有超過130個物業項目，亦在去年底分拆商業物管業務的寶龍商業(09909)在主板上市，反映有一定行業地位。寶龍6月銷售103.2億元(人民幣‧下同)，按年上升54.5%；今年頭六個月，銷售額315.29億元，按年升8%，疫情之下仍錄得增長，在內房股中表現較好。

市場上有13個券商分析員給予寶龍地產投資評級，全部建議「買入／增持」，疫情以來盈利預測趨勢平穩，預測市盈率4.3倍，股價較8.6元之每股資產淨值折讓44%，預測股息率超過11厘，估值吸引。平均目標價近期更微升至6.99元，較現價有45%潛在升幅。

系統在6月23日重新對寶龍地產發出「勢頭能量」轉強訊號，股價已由早前高位回落一成半，20天線爭持，今早介紹時為4.8元，之後高見4.95元，短線反彈睇5.4元，跌穿4.5元行止蝕。

羅崇博 (杜比)