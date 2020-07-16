港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，不過內地上月消費零售遜預期，加上港滙走低，拖累港股挫逾300點。

恒指高開67點，開市後曾升94點，見25576點暫時高，之後掉頭下挫，曾插334點，見25147點為7月2日以來新低。截至上午約11時07分，恒指報25204點，跌277點或1.1%，大市成交額897.44億元。

國企指數報10240點，跌149點或1.4%。

港元兌美元今早曾見7.7528，最新報7.7519。

A股反覆向下，滬指挫0.99%；深成指跌0.76%。上月內地社會消費品零售總額3.35萬億元人民幣，按年下跌1.8%，遜於市場預期的增長0.5%。

強勢新經濟股急吐，騰訊(00700)挫3%；阿里巴巴(09988)跌2.7%；美團(03690)挫5.1%；京東(09618)跌1.6%；網易(09999)挫4%；小米(01810)挫4.5%。

中芯(00981)今早曾彈升3.8%，不過之後掉頭，曾瀉28.5%，見27.5元，現跌16.5%，成交額144.34億元。同業華虹(01347)挫17.4%。

中芯國際A(688981.SH)今早於科創板上市，開報95元(人民幣．下同)，比招股價27.46元高2.46倍，最新報89元，成交額369.29億元。

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